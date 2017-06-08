شاهد أقوى 10 طائرات مقاتلة من الجيل الخامس في العالم

إن تعبير " #الطائرات_المقاتلة من الجيل الخامس" يتردد على مسامعنا في بعض الأحيان ويعتقد البعض أن المقصود به هو الجيل الحالي من الطائرات المقاتلة، ولكن الحقيقة هي أن هذه التسمية التقليدية هي المعيار الحالي لـ"الجيل القادم" من الطائرات المقاتلة.

وعلى الرغم من ذلك فيمكن أن يستخدم أيضا في تصنيف بعض الطائرات المقاتلة المستخدمة في #الولايات_المتحدة ودول أخرى تعد على أصابع اليد الواحدة، بما يشمل الجيل الأكثر تقدما من #المقاتلات_النفاثة اعتبارا من عام 2014.

مما لاشك فيه أن الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس هي #أعجوبة #التكنولوجيا، حيث تهدف إلى تجاوز قدرات الجيل الرابع بشكل متصاعد بوتيرة سريعة الإيقاع على نطاق واسع في الآونة الأخيرة من خلال قدرات قوية على التتبع وإمكانيات فائقة في الاشتباك، فضلا عن إلكترونيات الطيران المتقدمة، وبالطبع تزويدها بأرقى ما تم إنتاجه من محركات في العالم بما يمنح رشاقة الأداء تعضده الهياكل المركبة من مواد ضد الحريق وتمنح قوة تتحمل أقصى حالات الضغط، فضلا عن ملامح نظام الشبح الكامنة للمساعدة في الهيمنة على ساحة #المعركة.

تم تصميم الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس لدمج العديد من سمات #التقدم_التكنولوجي مع مواصفات المقاتلة النفاثة من الجيل الرابع. والطائرات التي ينظر إليها في ظل هذا العنوان تتصف بكل مزايا الطائرات الشبح، حتى عندما تكون مسلحة، وبها رادار اعتراضي للاحتمالات الأقل وميزات الأداء العالي برشاقة وقوة أثناء التحليق في الجو، وأنظمة كمبيوتر متكاملة للغاية قادرة على التواصل مع العناصر الأخرى من باقي الأسلحة والقوات داخل مسرح عمليات الحرب من أجل الإدراك الظرفي وتبادل المعلومات الفوري لضمان السيطرة الكاملة.

ويذكر أن الطائرة المقاتلة الوحيدة من الجيل الخامس، الجاهزة حاليا للقتال، هي طائرة شركة لوكهيد مارتن F-22 22 رابتور (تعني الحيوان المفترس)، التي دخلت الخدمة مع القوات الجوية الأميركية في عام 2005.

تضم قائمة أفضل 10 طائرات مقاتلة من الجيل الخامس، بحسب تصنيف موقع "وندر ليست" http://www.wonderslist.com:

المركز العاشر: HAL AMCA الهند

تتميز الطائرات المتقدمة المتوسطة القتالية (AMCA) بمقعد واحد ومحرك مزدوج، وهي من طائرات الجيل الخامس الشبح ومقاتلة متعددة الأغراض. قامت الهند بتطويرها لكي تكمل أسراب "هال تيجاس"، و"سوخوي / هال FGFA"، و "سوخوي سو-30MKI" و "داسو رافال". بدأت بالفعل أعمال التصميم غير الرسمية على AMCA ومن المزمع أن تكتمل الطائرة العام المقبل. وقال دكتور تاميلماني، مدير عام أنظمة الملاحة الجوية في منظمة أبحاث الدفاع والتطوير DRDO، فى بنغالور: " إن وتيرة الإنجاز في أعمال تصميم المنتجات للطائرات المتطورة القتالية المتوسطة بمعرفة (DRDO) تنبئ بأن تكون المركبة ستكون جاهزة في عام 2018".

المركز التاسع: Shenyang J-31 (F-60) الصين

تواترت شائعات أن المقاتلة "شنيانغ J-31" سيطلق عليها اسم "جيرفالكون" أو "فالكون هوك"، وهي طائرة مقاتلة نفاثة من الجيل الخامس ذات محركين ومتوسطة الحجم. تقوم بتطويرها حاليا شركة شنيانغ للطائرات. كما تمت الإشارة إلى تلك المقاتلة أيضا باسم "F-60" أو "J-21 سنووي أوول" (البومة). قامت الطائرة بأول رحلة لها في 31 تشرين/الأول أكتوبر 2012، ورافقتها مقاتلتان من طراز "J-11" في رحلة اختبار مدتها 10 دقائق، بينما تم مراعاة خفض معدات الهبوط أثناء التجربة. وعند إنتاج تلك المقاتلة، أصبحت الصين ثاني دولة في العالم، بعد إقلاع مقاتلتها التكتيكية المتقدمة عام 1991، يكون لديها 2 من تصاميم المقاتلات الشبح في آن واحد في مجال الاختبار الميداني.

المركز الثامن: HAL Sukhoi PMF/FGFA الهند وروسيا

تنتمي الطائرة المقاتلة من طراز "سوخوي / هال FGFA" إلى الجيل الخامس أيضا. يعكف على تطويرها كل من الهند وروسيا معا، في إطار مشروع مشتق من "PAK FA" (T-50) التي يجري تطويرها لصالح القوات الجوية الهندية. كانت المقاتلة FGFA تسمية سابقة خاصة بالنسخة الهندية، في حين أن المشروع المشترك يسمى حاليا منظور المقاتلة متعددة المهام (PMF). وسيشمل هذا المشروع إدخال ما مجموعه 43 تعديلا على طراز "T-50"، بما في ذلك ميزات الشبح (طائرات لا ترصدها الرادارات التقليدية) وخاصية سوبر كروز (التحليق الآلي) فضلا عن أجهزة الاستشعار المتقدمة والشبكات وإلكترونيات الطيران القتالية المتطورة. بدأت رحلات اختبار أول طائرة في الهند منذ 3 سنوات مع توقعات بدخولها الخدمة بحلول عام 2022.

المركز السابع: TAI TFX / F-X تركيا

تصنف "TFX" كمقاتلة نفاثة من الجيل الخامس ويجري تطويرها من قبل صناعات الفضاء التركية (TAI). مع اتخاذ تلك الخطوة، تنضم تركيا إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وهي الدول القليلة في العالم التي تولي اهتماما كبيرا للدخول في سباق إنتاج مقاتلات الجيل الخامس.

المركز السادس: Mitsubishi ATD-X (Shinshin)– اليابان

إن اليابان، وقد انضمت إلى العديد من الجيوش العالمية البارزة، تقوم هي الأخرى حاليا بتطوير المفهوم الأصلي لمقاتلة الجيل الخامس تحت تسمية "شينشين" ATD-X. توظف "ميتسوبيشي ATD-X شينشين"، في نموذج الجيل الخامس للطائرة المقاتلة، تكنولوجيا الشبح المتقدمة. يقوم بتطويره معهد البحوث والتطوير التقني التابع لوزارة الدفاع اليابانية (TRDI) لأغراض البحث، أما المقاول الرئيسي للمشروع فهو شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. وهي أول مقاتلة شبح يابانية محلية الصنع. وقامت بأولى رحلاتها في عام 2014.

المركز الخامس: KAI KF-X كوريا الجنوبية

حازت مقاتلة كوريا الجنوبية ذاتية القيادة من الجيل الخامس على صيت ذائع في أوساط صناعة الدفاع الجوى. ويعد KF-X برنامجا كوري جنوبي لتطوير مقاتلة متعددة المهام المتقدمة للقوات الجوية لكوريا الجنوبية والقوات الجوية الإندونيسية، بقيادة كوريا الجنوبية بينما تعد إندونيسيا شريكا رئيسيا في البرنامج. ويعتبر ذلك هو ثاني برنامج تطوير لمقاتلة متطورة في كوريا الجنوبية بعد المقاتلة "FA-50".

المركز الرابع: F-35 Lightning II الولايات المتحدة

إن مقاتلة شركة لوكهيد مارتن " F-35 Lightning II " (البرق) هي تطوير لمقاتلة من الجيل الخامس أميركية-الصنع تضم تكنولوجيا الشبح الجديدة والمدروسة. توظف أيضا تطبيقات مع معالجة متقدمة للكمبيوتر، والنظام من خلال نهج يراعي عدم المغالاة في التكاليف. هذا الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة قيد التطوير لأداء الهجوم البري، والاستطلاع، ومهمات الدفاع الجوي إلى جانب ميزة قدرة الشبح. يوجد من المقاتلة "F-35" عدد 3 نماذج رئيسية. تتميز "F-35A" بالإقلاع التقليدي والهبوط المتنوع، أما ميزة "F-35B" فهي قصر مسافة الإقلاع ومتغير الهبوط العمودي، أما "F-35C" فهي المقاتلة التي تجمع كل المتغيرات.

المركز الثالث: Sukhoi PAK FA (T-50) روسيا

تعد أول ميزة في "سوخوي بي إيه كيه إف إيه" أنها مقاتلة نفاثة ثنائية المحرك، قامت سوخوي بتصنيعها لصالح القوات الجوية الروسية. و "سوخوي T-50" هي النموذج الأولي لـ "PAK FA"، التي تعتبر واحدة واحدة من حفنة من برامج طائرة الشبح في جميع أنحاء العالم.

يتوقع أن تكون " PAK FA"، كمقاتلة من الجيل الخامس، خلفا لـ "ميغ 29" و "سو-27" في المخزون الروسي وتكون بمثابة الأساس لإنتاج وتطوير " Sukhoi/HAL FGFA"، التي يتم تطويرها مع الهند. والنموذج المبتكر "T-50" قامت بأول رحلة لها فى29 يناير 2010.

المركز الثاني: Chengdu J-20 (Black Eagle) الصين

إن "تشنغدو جيه- 20" (النسر الأسود) الصينية-الصنع هي طائرة مقاتلة وحيدة المقعد وثنائية المحرك ومتعددة المهام مع ميزة الشبح. تتولى مجموعة تشنغدو لصناعة الطائرات (CAIG) بناء الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس لصالح القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLAAF). قامت "تشنغدو جيه- 20" بأول رحلة لها يوم 11 يناير 2011. ويقول الجنرال هو ويرونغ، نائب قائد القوات المسلحة الفلبينية إنه من المتوقع أن تنتظم "تشنغدو جيه- 20" في العمل عام 2019.

المركز الأول: F-22 Raptor الولايات المتحدة

يظهر اسم "لوكهيد مارتن" على القائمة مجددا ولكن هذه المرة في المرتبة الأولى بفضل طائرتها المقاتلة الجيل الخامس الرائدة في العالم. "F-22"هي ذات مقعد واحد، ومحركين. ويصنفها الخبراء كمقاتلة سوبر وتميز في المناورات، فضلا عن كونها تستخدم تكنولوجيا الشبح. تم "F-22" تصميم في المقام الأول كمقاتلة متميزة، ولكن مدعمة بقدرات إضافية تشمل القدرة على الهجوم البري والحرب الإلكترونية والاضطلاع بمهام استطلاع غير مسبوقة.

تطورت F-22 من مفهومها الأصلي لتصبح مقاتلة قاتلة بفضل تسليحها القتالي البالغ القوة وقادرة على البقاء نظرا لدفاعاتها المتينة ومرنة ومتعددة المهام. من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الناشئة، برزت F-22 كمنصة متفوقة للعديد من المهام المتنوعة بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع الإلكترونيات والهجوم الإلكتروني. والأهم هو أن "F-22" تعمل في الخدمة حاليا.