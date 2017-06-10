كيف تم اكتشاف أقدم جمجمة إنسان عاقل في المغرب؟

شرح باحثون، أمس الجمعة، أن اكتشاف جمجمة #أقدم_إنسان عاقل على وجه الأرض حتى الآن، والتي تعود إلى أكثر من 300 ألف عام، والتي تم اكتشافها في جبل ايغود باليوسفية وسط المغرب، تم على مرحلتين.

وقال عبدالواحد بن نصر، الباحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط في مؤتمر صحافي إن اكتشاف #جمجمة الإنسان العاقل جاء بعد "بحث مضنٍ ومثابرة" على مرحلتين.

وأضاف أن البحث بدأ منذ الستينيات من القرن الماضي، بواسطة الجيل الأول من الباحثين، حيث عُثر على بقايا إنسان ومجموعة متحجرة تعود للعصر الحجري الوسيط "إلا أنه لم يكن بالإمكان التدقيق في تاريخها، وبالتالي لم تعطِ النتائج المرجوة حول ظهور #الإنسان العاقل".

وتابع أن المرحلة الثانية من البحث بدأت عام 2004 بواسطة الجيل الثاني من الباحثين "وابتداءً من 2007 بدأنا نكتشف بقايا هذا الإنسان، وحتى 2016".

وأوضح بن نصر إنه اكتُشف مع هذا الإنسان أدوات صيد "إذ كان يعيش على صيد الغزلان". بالإضافة إلى جمجمة مراهق وطفل وإنسان آخر "يرجح أنها أنثى".

واعتبر أن هذا الاكتشاف "يشكل قفزة نوعية بالنسبة للبحث الأثري في المغرب وسيغير المفاهيم والمعطيات حول #تاريخ_البشرية ".

ومن جهته، أكد وزير الثقافة المغربي، محمد الأعرج، أن "هذا الاكتشاف العلمي الجديد تم في إطار برنامج بحث علمي يسهر على تنفيذه المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط التابع لوزارة الثقافة والاتصال، بالتعاون مع معهد ماكس بلانك في ألمانيا".

وأضاف أن بقايا هذا الإنسان المنتمي لصنف الإنسان العاقل، تم تحديد عمرها بواسطة "التقنية الإشعاعية لتحديد العمر، حيث تم تأريخها بنحو 300 ألف عام وبالتالي فهي تعتبر أقدم بقايا لفصيلة #الإنسان_العاقل تم اكتشافها حتى يومنا هذا".