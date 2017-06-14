القراءة للكلاب.. أطرف أسلوب لتحسين مهارة طفلك

كشف #باحثون أن القراءة للكلاب يمكن أن تساعد في تحسين القراءة لدى #الأطفال، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ففي دراسة تناولت قيام طلاب الصف الثاني بالقراءة بصوت عال للكلاب.

وبعد ساعات #الدراسة، تبين أن هؤلاء الطلاب أظهروا تحسنا تجاه القراءة الأكاديمية.

وتفتح الدراسة المجال لاستخدام برامج قراءة في المدارس، مدعومة باستخدام #الحيوانات.

تفاعل بين الطفل والحيوان

الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد "جامعة تافتس" للتفاعل بين الإنسان والحيوان في #نيويورك، تهدف إلى معرفة ما إذا كان التفاعل بين الأطفال والحيوانات، في صورة القراءة بصوت عال للكلاب في الفصول الدراسية، يمكن أن يساهم في تحسين المهارات الأكاديمية لدى الأطفال.

وتقول دكتور ديبورا ليندار، مدرس مساعد في كلية كامنغز للطب البيطري، التابعة لجامعة تافتس، إن "دراسات سابقة تولت تقييم تأثير الكلاب العلاجي في برامج تعليم الأطفال.. ومع ذلك، لم يتم إنجاز سوى قدر قليل لتقييم آثار هذا النوع من برنامج القراءة في المدارس، وذلك نظرا لتعرض الأطفال للتوتر أو الخوف".

في هذه الدراسة الجديدة، قام الباحثون بانتقاء طلاب الصف الثاني من مدرسة ابتدائية عامة في وسط ماساتشوستس.

برنامج من 6 أسابيع

تم اختيار 28 طفلاً بشكل عشوائي من بين الأطفال المؤهلين، الذين كانت لديهم مهارات القراءة والكتابة بمستوى الصف الثاني. ومن هذه المجموعة، تم تصنيف نصفهم عشوائياً لمجموعة القراءة للكلاب، والنصف الآخر للمجموعة التي أكملت مناهج صفوف الدراسة الأساسية.

ولمدة 6 أسابيع، كان الأطفال في مجموعة قراءة الكلاب يقرأون إلى كلب لمدة 30 دقيقة، مرة واحدة في الأسبوع.

وتم تقييم مهارات القراءة لجميع الأطفال في المجموعتين مرتين في الأسبوع، كما تم تقييم مهاراتهم في القراءة قبل وبعد فترة الدراسة التي استمرت 6 أسابيع.

ولتقييم مهارة القراءة، كان الأطفال يقرأون مقاطع بصوت عال في حين يتولى المعلمون تقييم قدرتهم على قراءة وفهم النص.

"غارفيلد" سعيد أم تعيس؟

وتبع ذلك استبيان للأطفال ضمن المجموعة الأولى شمل أسئلة مثل "ما هو شعورك تجاه القراءة من أجل المتعة في المنزل؟" و"ماهو شعورك عندما تحصل على كتاب كهدية؟".

أما استبيان المجموعة الثانية فشمل أسئلة مثل "ما هو شعورك تجاه قراءة صفحات التدريبات المدرسية؟" و"كيف تشعر عندما تقرأ بصوت عال في الصف؟"

ويجيب الأطفال على هذه الأسئلة عن طريق اختيار استجابة مصورة من القط الشهير "غارفيلد"، عن طريق اختيارات تتراوح ما بين "غارفيلد الأسعد" إلى "غارفيلد المستاء جدا".

بعد تحليل النتائج، وجد الباحثون أن مهارات القراءة زادت بشكل ملحوظ في مجموعة الأطفال الذين يقرأون بصوت عال للكلاب.

وتقول الدكتورة ليندار إن نتائج الدراسة تشير إلى أن القراءة للكلاب في جو أكاديمي تتيح القدرة على توفير الحافز لدى الأطفال، الأمر الذي سيكون مفيداً في الأبحاث المستقبلية التي تتضمن التدخل المدعوم بالحيوان في العملية الأكاديمية.

وتجري دكتور ليندار مزيدا من الأبحاث حول ما إذا كانت القراءة للكلاب تقلل من القلق وتحسن مهارات القراءة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاماً خاصة الأطفال الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة.