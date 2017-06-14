ديك رومي بحجم كنغر عاش في أستراليا وكان يطير

كان هناك نوع غير معروف حتى الآن من دجاج الحبش الكبير، بحجم حيوان #الكنغر يعيش في السابق، فيما بات اليوم يعرف بأستراليا، بحسب ما كشف علماء أستراليون.

وقد سمح تحليل العظم والمتحجرات المتأتية من عدة مواقع في البلاد بتحديد خمسة أنواع إضافية من #الطيور اندثرت كلها، بحسب الباحثين في جامعة فليندرز في أديلايد (الجنوب).

وهذه الشقبانيات كانت تعيش في العصر الحديث الأقرب (البليستوسين) الممتد من 2,5 مليون سنة حتى 11 ألف سنة ما قبل الحاضر، عندما كانت الثروة الحيوانية الكبرى في أستراليا متنوعة جداً.

وكان العلماء يظنون أن المتحجرات التي تم العثور على أول أجزائها سنة 1880 تعود لطير واحد قديم. غير أن دراسات جديدة دفعتهم إلى الظن بأن الأمر يتعلق بخمسة أنواع مختلفة.

ومن بين هذه الأنواع، دجاج حبش يبلغ وزنه 8 كيلوغرامات أكبر من الكنغر الرمادي، قد يصل طوله إلى 1,3 متر، أي أربع مرات حجم أكبر دجاج #حبش نعرفه اليوم.

وقالت الباحثة، إيلين شوت، إن "هذه الاكتشافات مهمة بالفعل، إذ إنها تظهر أن أكثر من نصف الشقبانيات الأسترالية قد اندثرت خلال العصر الحديث الأقرب. وهو أمر لم نكن ندركه في السابق".

وأوضحت "قارنا المتحجرات التي تم اكتشافها في 1880 و1970 بتلك التي اكتشفت حديثاً وكانت الاختلافات بارزة".

وخلافاً لأنواع أخرى من #الطيور الكبيرة المندثرة اليوم، مثل الدودو، كان في وسع تلك الشقبانيات أن تطير، بحسب ما بيَّن تحليل عظام جوانحها الطويلة والقوية.