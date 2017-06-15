تعرف على أسرع مركبة مدرعة برمائية في العالم

في سعي حثيث للحفاظ على الأمل في إحراز السبق في مجالات التسلح وموازين القوى العسكرية، سواء على اليابسة أو في المياه، تعكف الصين على تطوير أسرع مدرعة برمائية على مستوى العالم.

يمكن للمدرعة الجديدة، ذات الدفع الرباعي، بلوغ سرعات تزيد على 31 ميلا/ساعة (50 كم/ساعة) عند التحرك في مياه هادئة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

عينة تجريبية

وعلى الرغم من أن العينة ليست إلا مجرد إثبات لمفهوم أو تجربة ابتكارية، إلا أن تلك المدرعة يمكن أن تحقق للصين التفوق بفارق كبير على الولايات المتحدة، حيث إن أسرع مركبة مدرعة برمائية تمتلكها أميركا يمكن أن تبحر بسرعة 6 أميال/الساعة (10 كم / ساعة).

مزايا متعددة

يقوم معهد شمال الصين لبحوث المركبات، في بكين، ببناء تلك البرمائية، ذات الطلاء المموه، بشاسيه على شكل حرف V. ويعد ذلك ميزة لتجنب السحب الهيدروليكي، بالإضافة إلى توفير الحماية أيضا ضد وسائل التفجير المتطورة.

تعطي المضخات النفاثة المدمجة، جنبا إلى جنب وعجلات السحب، للمدرعة القدرة على بلوغ سرعاتها القصوى.

أسرع من الأميركية

تتميز المدرعة بخفة الوزن، إذ لا يزيد دون دروع وأسلحة، عن 5.5 طن.

ولكن مدونة "تشاينا ديفينس" توضح "أنه حتى مع الدروع والأسلحة على العينة المنتجة، فإنه لا يزال من المحتمل أن تصل سرعتها البرمائية إلى ما لا يقل عن 12 إلى 18 ميلا في الساعة."

وتمنح تلك السرعات الصين تحقيق السبق أمام الولايات المتحدة، التي لا يمكن لمدرعاتها تيريكس 2 وبي سوبر إيه في أن تتعدى سرعة 6 أميال/ ساعة (10 كم / ساعة) على المياه.

مدى غير معلوم

وفي حين أن المدرعة البرمائية لم يتم إنتاجها على نطاق واسع بعد، وأن المتاح هو عينات تجريبية، فإنه من المرجح إذا دخلت في الخدمة أن تنتشر على متن الحاملات الصينية مثل Type 726و071 Type ، وفقا لموقع " بوب ساي". ولم يتم الإعلان عن مدى المدرعة على اليابسة والبحر حتى الآن.