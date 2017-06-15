قريبا ستأكلون بطاطا من القمر!

يسعى علماء صينيون إلى #زراعة #البطاطا على سطح #القمر كجزءٍ من رحلةٍ قادمة إلى القمر.

وستوضع البطاطا داخل "نظام بيئي مُصغَّر" كجزءٍ من رحلة "تشانغ-4" إلى القمر، والتي ستنطلق العام القادم. وفق ما ذكره تقرير لصحيفة "تشونغتشينغ مورنينغ بوست" الصينية.

وأوضح شيه جينغ شين، الأستاذ بجامعة تشونغتشينغ، للصحيفة أنَّ البطاطا ستتشارك أسطوانةً صغيرة على سطح القمر الطبيعي الوحيد التابع للأرض مع مجموعةٍ من يرقات دودة القز كجزءٍ من سلسلة من التجارب، وذلك بحسب تقريرٍ لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتهدف التجربة إلى معرفة ما إذا كانت ستتمكن الحشرات وثمار البطاطا من البقاء على قيد الحياة على سطح القمر، ومن المقرر أن تكشف النتيجة النهائية عن أمور مهمة حول جدوى فكرة إقامة مستعمرة بشرية هناك في المستقبل، وفقاً لما ذكره موقع الإذاعة الصينية الدولية.

ولعبت البطاطا دوراً محورياً في فيلم الخيال العلمي "The Martian"، الذي صدر عام 2015 استناداً إلى كتاب المؤلف الأميركي أندي وير.

إذ لجأ الممثل الأميركي مات ديمون، الذي يلعب دور رائد فضاء عالق على سطح المريخ، إلى زراعة البطاطا من أجل البقاء على قيد الحياة.

وكانت ناسا قد قامت العام الماضي بتجربة لاختبار إمكانية نمو المحاصيل الزراعية في #الفضاء ، واستطاع العلماء حصاد 10 محاصيل من ضمنها الطماطم والبازيلاء والجاودار في تربةٍ تحاكي الظروف على كوكب المريخ.

على الرغم من أن التربة المماثلة لتربة #المريخ أنتجت محاصيل بشكلٍ أقل مما تنتجه التربة العادية لكوكب الأرض، إلا أن الفرق لم يكن كبيراً، الأمر الذي يدل على أنه مع الظروف المناسبة، سوف يتمكن المستعمرون الأوائل للمريخ من الحصول على الغذاء الكافي لهم من محاصيل الكوكب الأحمر.