10 كواكب جديدة يمكن أن تكون بديلاً عن الأرض

كشف مجموعة من الباحثين العاملين في وكالة الفضاء الأميركية #ناسا الاثنين أن تحليلاً مفصلاً للبيانات التي جمعها تلسكوب الفضاء كيبلر التابع للوكالة أكد وجود أدلة جديدة تتعلق بوجود 219 كوكباً خارج نظامنا الشمسي تعتبر "عالماً جديداً محتملاً".

ويبدو أن عشرة من تلك الكواكب الخارجية تشبه حجم الأرض وتدور في المنطقة الصالحة للسكن، ويمكن أن تكون بديلاً عن كوكبنا.

وتعتبر المسافة بين تلك الكواكب والنجوم كافية لبقاء المياه غيرة متجمدة. ويعتبر وجود المياه العنصر الأساسي لوجود حياة.

تأتي الاكتشافات المحتملة كجزء من القائمة النهائية للنتائج التي تم إصدارها للمهمة الأولى لتلسكوب الفضاء #كيبلر، حيث عمل التلسكوب على مسح كوكبة سيغنوس منذ عام 2009، ووجد العلماء خلال ذلك الوقت أكثر من 5000 كوكب خارجي محتمل في منطقة من السماء تبعد حوالي 3000 سنة ضوئية عن الأرض.

وأدت إحصائيات التحليل الخاصة بالتلسكوب بالمجمل إلى اكتشاف 4034 كوكباً مرشحاً (للحياة) بشكل عام، تم تأكيد 2335 كوكباً منها من خلال المراقبة والتحليل الإضافي، بينما تم تأكيد أكثر من 30 كوكباً من أصل 48 مرشحاً أرضياً يدورون في المناطق الصالحة للسكن حيث يمكن أن توجد المياه كسوائل إلى جانب إمكانية وجود حياة من الناحية النظرية كما هي معروفة على الأرض.

ولا تزال المركبة الفضائية قيد التشغيل وذلك على الرغم من عدة مشاكل.