35 استخداما رائعا لبيكربونات الصوديوم Baking Soda

نتعرض في حياتنا اليومية للكثير من الأذى تحت شعار #مكافحة_الجراثيم والميكروبات. فمنتجات التنظيف المنزلية تحتوي على كميات كبيرة من #السموم، حيث يمكن أن تعرضنا #المطهرات التقليدية إلى مواد كيمياوية متعددة قد تسبب الربو والسرطان وغير ذلك من المشاكل الصحية الموثقة.

وبحسب مقال نشر في موقع "كير 2" المعني بالصحة، فإن هناك كنزا صحيا يمكن أن يحمينا من تلك السموم، وهو #بيكربونات_الصوديم، والتي تعرف أيضاً باسم "بيكنغ صودا Baking Soda"، والتي تتخطى استخداماتها الـ37 استخداماً.. وهي:

1 - معجون أسنان

يمكن استخدام عجينة مصنوعة من بيكربونات الصوديم و3% من محلول بيروكسيد الهيدروجين كبديل عن معاجين الأسنان غير الفلورية، ما لم تكن لديك حساسية باللثة أو الأسنان من هذه الوصفة.

2 - انعش فمك

يمكنك وضع ملعقة صغيرة في نصف كوب من الماء لاستعماله كغسول للفم.

3 - نقع أدوات العناية بالفم

تنقع الأدوات التي تستخدم في الفم مثل مثبت الأسنان، واقي الأسنان أثناء النوم، وأطقم الأسنان في محلول من 2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديم الذائبة في كوب أو وعاء صغير من الماء الدافئ.

4 - ماسك للوجه

امنح نفسك فرصة لتنشيط بشرة الوجه والجسم بماسك طبيعي منعش. قم بعمل عجينة من 3 أجزاء بيكربونات الصوديم إلى 1 جزء المياه. افرك الوجه في حركة دائرية لطيفة لتقشير الجلد.

5 - بديل مزيل العرق الصناعي

ضع بيكربونات الصوديم على الإبطين لمنع رائحة العرق الكريهة.

6 - مضاد للحموضة

البيكنغ صودا مضاد آمن للحموضة وفعال لتخفيف #حرقة_المعدة أو #عسر_الهضم الحمضي.

7 - علاج لدغات الحشرات وحكة الجلد

بالنسبة للدغات الحشرات، اعمل عجينة من البيكنغ صودا والماء، وضعها على الجلد المصاب.

8 - منظف لليد ومطهر

اعمل عجينة من 3 أجزاء بيكربونات الصوديم إلى 1 جزء المياه، أو 3 أجزاء من بيكربونات الصوديم إلى صابون اليد السائل. وافرك اليدين بلطف ثم اغسلهما بالماء.

9 - مساعدة شعرك

رش كمية صغيرة من بيكربونات الصوديم في راحة يدك مع الشامبو المفضل لديك. اغسل الشعر ثم اشطف جيدا. يساعد بيكربونات الصوديم على جعل شعرك أنظف وأكثر قابلية للتسريح.

10 - فرش وأمشاط نظيفة

للحصول على شعر لامع أكثر تألقا، والحفاظ على نظافة فرش الشعر والأمشاط، يساعد بيكربونات الصوديم على إزالة الزيوت الطبيعية التي تتراكم وبقايا منتجات العناية بالشعر عن طريق نقع الأمشاط والفرش في محلول من 1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديم في حوض صغير من الماء الدافئ. يتم بعدها الشطف بالماء وتترك لتجف.

11 - للاستحمام

قم بإضافة 1/2 كوب من بيكربونات الصوديم إلى حمامك بما يساعد على تحييد الأحماض على الجلد وتساعد على إزالة الدهون والعرق.

12 - تهدئة قدميك

اصنع محلولاً من 3 ملاعق كبيرة من بيكنغ صودا في حوض من الماء الدافئ وانقع القدمين، مع الفرك بلطف.

13 - أسطح ناعمة

من أجل تنظيف آمن وفعال لأحواض الحمام والبلاط والمصارف، حتى الألياف الزجاجية والبلاط المصقول، يرش بيكربونات الصوديم بخفة على اسفنجة رطبة نظيفة وافرك بدون إضافة ماء. قم بالتلميع بالماء واتركها لتجف.

14 - الصحون والأواني والمقالي

إضافة 2 ملاعق كبيرة من البيكنغ صودا (جنبا إلى جنب مع منظفات الصحون العادية) إلى الماء في الطبق للمساعدة في التخلص من الشحوم والأطعمة التي تركت على الأطباق والأواني والمقالي.

15 - تنظيف الميكروويف

ضع بيكربونات الصوديم على اسفنجة رطبة نظيفة وادعك بلطف داخل وخارج الميكروويف.

16 - تلميع الأدوات الفضية

استخدم معجون بيكربونات الصوديم، المصنوع من 3 أجزاء بيكربونات الصوديم إلى 1 جزء من المياه، وافرك على الفضة بقطعة قماش نظيفة أو اسفنجة، ثم اشطف جيدا.

17 - تنظيف أوعية القهوة والشاي

لإزالة بقع الشاي العنيدة، اغسل الأكواب وآلات القهوة في محلول 1/4 كوب بيكربونات الصوديم في غالون من الماء الدافئ.

18 - تنظيف الفرن

رش بيكربونات الصوديم في الفرن، واتبعها برذاذ من الماء لترطيب بيكربونات الصوديم. واتركه طوال الليل، وافرك للتنظيف في الصباح.

19 - تنظيف الأرضيات

لإزالة الأوساخ والتخلص من العلامات غير المرغوب فيها على الأرضيات، استخدم بيكربونات الصوديم 1/2 كوب في دلو مع الممسحة المببللة بالماء، ثم اشطف بالماء لتحصل على أرضية نظيفة متلألئة.

20 - تنظيف الأثاث

يمكنك صنع سائل تلميع منزلي بالليمون وبيكربونات الصوديوم، لتنظيف وإزالة أي علامات من الجدران والأثاث.

21 - تنظيف ملابس الأطفال

أضف 1/2 كوب من بيكربونات الصوديم إلى منظف الغسيل السائل، أو 1/2 كوب أثناء دورة الشطف بغسالة الملابس لإزالة الروائح الكريهة.

22 - تنظيف أدوات الرياضة

إعداد محلول من بيكربونات الصوديم (يتكون من 4 ملاعق كبيرة من البيكنغ صودا في غالون ماء دافئ) يؤدي لنتائج فعالة في تنظيف وإزالة الروائح الكريهة من الأدوات والمعدات الرياضية.

23 - تنظيف السيارات

استخدم بيكربونات الصوديم لتنظيف مصابيح سيارتك والكروم والنوافذ والإطارات ومقاعد الفينيل والحصير.

24 - إزالة الروائح الكريهة من الثلاجة

ضع صندوقا مفتوحا به بيكربونات صوديم في الجزء الخلفي من الثلاجة لتحييد الروائح.

25 - إزالة الروائح الكريهة من صندوق القمامة

رش بيكربونات الصوديم على الجزء السفلي من سلة المهملات للتخلص من أي رائحة للقمامة.

26 - إزالة الروائح الكريهة من حوض الاستحمام

لإزالة الروائح من الأدوات الصحية بحمامك وحوض الاستحمام، صب 1/2 كوب من بيكربونات الصوديم في فتحات الصرف أثناء تشغيل الصنبور، وسيتم تحييد كل من الأحماض المتراكمة والروائح الكريهة.

27 - إزالة الروائح الكريهة وتنظيف غسالات الأطباق

استخدم بيكربونات الصوديم لإزالة الروائح الكريهة قبل تشغيل غسالة الصحون وكذلك كمطهر لطيف أثناء دورة الغسيل.

28 - إزالة الروائح من السجاد

رش بيكربونات الصوديم على السجاد، ليبقى طوال الليل، ثم قم بالشفط عن طريقة المكنسة الكهربية.

29 - إزالة الرائحة من المكانس الكهربائية

باستخدام الطريقة أعلاه للسجاد، فإن الروائح الكريهة سيتم إزالة بالتبعية من المكنسة الكهربية.

30 - تغيير رائحة دولاب الملابس

ضع صندوقا به بيكربونات الصوديوم على الرف بدولاب ملابسك للحفاظ على رائحة الخزانة المنعشة.

31 - إزالة الروائح الكريهة من السيارات

تخلص من أي روائح كريهة في السيارة عن طريق رش بيكربونات الصوديم مباشرة على مقاعد السيارات وسجاد أرضية السيارة، وانتظر 15 دقيقة ثم يتم شفط بيكربونات الصوديوم بمكنسة كهربية.

32 - إزالة الروائح الكريهة للأحذية الرياضية

تنتشر روائح كريهة من بعض الأحذية الرياضية، للتخلص منها قم بنثر بيكربونات الصوديم فيها عندما لا تكون قيد الاستعمال. قم بهز الحذاء قبل ارتدائه وإفراغ ما فيه.

33 - أغطية أسرة منعشة

إضافة 1/2 كوب من بيكربونات الصوديم إلى دورة شطف في غسالة الملابس للحصول على مفارش ومناشف منعشة.

34 - إطفاء الحرائق

يمكن أن يساعد بيكربونات الصوديم في التعامل الأولي مع حرائق المطبخ الصغيرة، لأنه عندما يتم تعرض بيكربونات الصوديم للتسخين، فإنه يعطي ثاني أكسيد الكربون، مما يساعد على إطفاء النيران.

35 - تنظيف الفواكه والخضراوات

إن بيكربونات الصوديم أو البيكنغ صودا هي الطريقة الغذائية الآمنة لتنظيف الأوساخ والرواسب من الفواكة والخضراوات الطازجة، وذلك عن طرق فركها قبل الشطف بالماء.