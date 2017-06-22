احذر.. 5 أجهزة تنظيف "تحتاج للتنظيف" باستمرار

قد يبدو ما يلي نصيحة كوميدية: "عليك يا سيدتي أن تهتمي بتنظيف #أدوات_التنظيف"، لكنها بالفعل نصيحة ضرورية ومهمة حيث أن تنظيف أجهزة ومعدات التنظيف يجعلها تعمل بشكل أكثر كفاءة، ويضمن لها عمراً أطول.

كما أن تنظيف هذه الأجهزة والمعدات هو إجراء ستجدي أنه غاية في البساطة بمجرد أن تعرفي كيف يتم. وفيما يلي بعض الأجهزة التي من المرجح أنه يتم تجاهلها خلال #أعمال_التنظيف، ولكن في الحقيقة لا ينبغي ذلك، بحسب ما ورد في موقع "كير 2" المعني بالشؤون الصحية.

1) غسالة الملابس

إذا لاحظت أي رائحة غريبة تنبعث من #غسالة_الملابس، فهي تحتاج قليلاً من بودرة التلك. في الحقيقة إنه مع مرور الوقت، يتجمع عفن أو بكتيريا في غسالات الملابس، وبخاصة في تلك التي يوجد بها فتحات تعبئة أمامية.

يمكنك أن تقومي ببعض أو كل الخطوات التالية لتنظيف غسالة الملابس:

1. امسحي حول وتحت الإطارات المطاطية التي تحكم إغلاق الأبواب.

2. اسحبي درج المنظفات وقومي بغسله جيداً.

3. صبي كوبا من الخل في فتحة توزيع المنظفات السائلة، مع صب ماء ساخن أو تشغيل دورة الغسيل "الصحية".

للمساعدة في منع تراكم الرائحة في غسالات الملابس ذات فتحة التحميل الأمامية، اتركي درج المنظفات وكذلك الفتحة الأمامية مفتوحين في فترات عدم الاستخدام. بالطبع، عليك أن تتأكدي من إبعاد الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة عن تلك الفتحات.

2) مجفف الملابس

من المهم إزالة الخرطوش من #مجفف_الملابس بعد كل تحميل، ولكن هذا لا يكفي. إذا كنت تستخدمين منعم القماش في غسيلك، فسوف تحتاجين إلى إزالة حاجز الوبر أحياناً وغسله بالماء والصابون. لكن يفضل أن تتركي تلك المهمة لعامل الصيانة الدورية.

3) "ستنليس ستيل Stainless Steel" مقاوم للبقع

لا تدع الاسم يخدعك.. وذلك لأن الأدوات والأجهزة المصنوعة من الـ"ستنليس ستيل" المقاومة للصدأ لا تزال بحاجة إلى تنظيفها. وإليك كيفية القيام بذلك دون خدش سطحها الأنيق:

1. امسحي بالماء الدافئ والصابون، باستخدام قطعة قماش ناعمة أو الإسفنج.

2. اشطفي بالماء النظيف. هذا مهم بصفة خاصة لمجموعتك من الـ"ستنليس ستيل" المقاوم للصدأ، وإلا ستجدي بقعة صابون دائمة عندما تسخن.

3. جففي بقطعة قماش ناعمة وجافة.

4. لا تستخدمي المنظفات أو الفوط الخشنة على الـ"ستنليس ستيل".

حان الوقت لتعرفي أن سائل تلميع الـ"ستنليس ستيل" يعتبر آمناً بيئياً وممتازا في تجميله بلمسات سريعة، ويحقق الوقاية من #بقع علامات الأصابع المزعجة، وكذلك بقع الشحوم. كما أنه يترك أدواتك وأجهزتك لامعة وبراقة. استخدمي قطعة قماش ناعمة وحركي يدك في اتجاه واحد.

4) الأفران

هل سبق لك أن قمتي بطبخ اللازانيا، وانسكب جزء منها على أرضية الفرن؟ عندما يحدث ذلك، هوني على نفسك، وذلك بالتعامل معها في أسرع وقت ممكن. قومي برش الملح على فائض اللازانيا فوراً (وسوف يساعد الملح على تحليل البقايا) وواصلي عملية الطهي.

وبعد إيقاف #الفرن، اخرجي الطبق الخزفي. وافركي أرضية الفرن بإسفنجة رطبة. عليك بالحذر لتجنب لمس أرفف الفرن، والتي سوف تكون وقتها ساخنة جداً. ثم استمتعي بعشاء طيب مع الأسرة.

نصيحة مفيدة: استعمال الملح أيضاً يصنع المعجزات مع الطعام المحترق في الجزء السفلي من مقالي #الطبخ المعدنية.

5) غسالات الأطباق

تتعرض #غسالة_الأطباق بانتظام للصابون والماء، ولكنها تتعامل أيضاً مع بقايا الطعام والشحوم، وفائض الصابون.

وبالطبع فإن القيام بتطهيرها جيداً سوف يزيد من كفاءتها. عليك بإزالة الرف السفلي، بعد ذلك، ضعي حاوية آمنة لغسالة الصحون مليئة بالخل الأبيض (حوالي كوب واحد) على الرف العلوي وقومي بتشغيل دورة الماء الساخن لإزالة الشحوم والروائح الكريهة. وإذا كان الجزء الداخلي ملطخاً، عليك برش كوب واحد من بيكربونات الصوديوم على السطح السفلي.

عليك أن تقومي مرة أخرى، بتشغيل دورة الماء الساخن، وفى هذه الحالة فإن دورة قصيرة ستكون كافية.