دراسة مفاجئة.. المتوسط قد يتحول لبيئة شبه استوائية!

اكتشف باحثون من معمل علوم المحيطات، في فيلفرانش سور مير بجنوب فرنسا، أن درجة الحرارة والحموضة في مياه البحر المتوسط عند سواحل فرنسا ترتفعان بوتيرة أسرع، وبمعدل أكبر من أي مكان آخر على سطح الأرض، مما يهدد أنواعا من الكائنات بالانقراض.

وقال باحثون إن الدراسة توصلت إلى أن درجة حرارة المياه السطحية في هذا المكان من البحر المتوسط ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة ما بين 2007 إلى 2015 مما يمثل أسرع معدل في مياه العالم.

وبالنسبة للحموضة، تضاءل مستوى قوة الهيدروجين بنسبة 0.0028 على أساس سنوي أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة سبعة بالمئة في مستويات الحموضة، فيما يمثل أعلى معدل ارتفاع في كل المحيطات التي جرت دراستها في العالم حتى الآن.

وعبر باحثون عن اعتقادهم بأن هذه النتائج يمكن أن تكون عينة معبرة عن الحال أو الوضع في منطقة أوسع من البحر المتوسط تشمل إسبانيا وفرنسا وكورسيكا وسردينيا.

أول دراسة في المتوسط

وقال جون بيير جاتوسو، مدير الأبحاث بالمركز الوطني للأبحاث العلمية إنه في الوقت الذي رفض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقية باريس للمناخ، تمثل نتائج هذه الدراسة مفاجأة للباحثين في مجال علوم المحيطات. وتعد هذه الدراسة هي "الأولى في منطقة ساحل البحر المتوسط".

ويرى جاتوسو أن ارتفاع درجة الحرارة والحموضة يرجعان لنفس السبب وهو ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الأنشطة البشرية.

تحول لبيئة شبه استوائية

ويعد هذا التغير ظاهرة من شأنها أن تؤدي إلى تحول شمال غربي البحر المتوسط إلى بيئة شبه استوائية تقريباً، تجتذب مزيداً من الأنواع من السواحل الجنوبية.

ويضيف جاتوسو أن هذا الارتفاع السريع ربما يؤدي إلى انقراض أنواع مختلفة في البحر المتوسط مثل البوزيدونيا وهو نبات رئيسي في منطقة البحر المتوسط ينتج الأكسجين الذي تحتاجه الأسماك للتنفس.

كما تتعرض أنواع أخرى ذات هيكل عظمي أو القواقع للتهديد، بسبب زيادة مستويات الحموضة. ومن بين تلك الأنواع المحار والرخويات الصغيرة والمرجان وبلح البحر.

ويمكن أن ينقرض بلح البحر بحلول 2100 بما يعني أن تربية بلح البحر والأطعمة البحرية الفرنسية الشهية الأخرى قد تكون صعبة في ظل هذه الظروف البيئة في المستقبل القريب.