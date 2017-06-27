تغير المناخ سيزيد من عدد اللاجئين إلى 2 مليار عام 2100

توقعت دراسة أميركية حديثة وصول عدد #اللاجئين حول العالم إلى 2 مليار نسمة، بحلول عام 2100، بسبب التغيرات المناخية.

الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة "كورنيل" الأميركية، ونشروا نتائجها، اليوم الثلاثاء، في دورية Land Use Policy العلمية، قالت إن #تغير_المناخ سيزيد منسوب المياه في البحار والمحيطات، ما يؤدي إلى غرق الأراضي والمناطق السكنية على السواحل، ومن ثم زيادة عدد اللاجئين، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت #الدراسة، أن 2 مليار نسمة، يمثلون حوالي خُمس سكان العالم بحلول عام 2100، يمكن أن يصبحوا لاجئين بسبب #ارتفاع_مستويات_المحيطات وغرق السواحل.

وأضافت أن أولئك الذين يعيشون على السواحل سيواجهون مشاكل إعادة التوطين أو اللجوء، وهم يبحثون عن أماكن صالحة للسكن في داخل المدن بعيداً عن السواحل.

وبحسب الدراسة الأميركية، فإنه بحلول عام 2060، يمكن أن يصبح عدد اللاجئين جراء التغيرات المناخية حوالي 1.4 مليار شخص بالعالم.

ووفقاً لأحدث تقارير الأمم المتحدة، يصل إجمالي عدد سكان العالم حالياً 7.6 مليار نسمة، ويتوقع أن يصل إلى 8.6 مليار عام 2030، و9.8 مليار في 2050، و11.2 مليار في عام 2100، فيما يقدر عدد اللاجئين حول العالم بأكثر من 65 مليوناً.

وقال قائد فريق البحث تشارلز جيسلر، بجامعة "كورنيل": "سيكون لدينا المزيد من الناس على مساحة أرض أقل.. وسيتم ذلك بأسرع ما نعتقد".

وفي يناير 2017، أصدرت عدة وكالات أرصاد دولية، تقارير تفيد بأن عام 2016 شهد أعلى متوسط درجات حرارة بالنسبة لكوكب #الأرض منذ عام 1880.

وعامة، بدأت درجة #حرارة_الأرض في الارتفاع منذ نهاية ستينيات القرن الماضي، وهي ظاهرة يرجعها مختصون إلى انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في الأول من يونيو/حزيران الجاري، انسحاب بلاده من "اتفاقية باريس" للمناخ.

ويعتبر اتفاق باريس للمناخ أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في 12 ديسمبر/كانون أول 2015، في باريس، بعد مفاوضات طويلة بين ممثلي 195 دولة، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين ثان 2016.