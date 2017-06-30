هكذا يتمكن كلبك من الاتصال بالإسعاف وإنقاذك

الكلب صديق وفي للإنسان ويمكنه إنقاذ صاحبه من الخطر.. لذا يعكف باحثون على تطوير شاشة لوحية تعمل باللمس تمكّن الكلاب استخدامها لإجراء مكالمات أو بعث رسائل نصية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقوم فريق بحث، من مشروع " فيدو" بمعهد #جورجيا للتكنولوجيا، حاليا بتطوير شاشة تعمل باللمس لتدريب الكلاب على تنشيط الجهاز إذا تعرض أصحابهم للسقوط أو إذا استغاثوا طلبا للمساعدة.

ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ولا سيما أولئك المسنين الذين يتعرضون لخطر السقوط على الأرض بنسبة أكبر.

الاتصال بالأنف

وتقول دكتورة ميلودي جاكسون، مدير مختبر التفاعل بين الحيوانات والكمبيوتر بمعهد جورجيا للتكنولوجيا، في تصريح لشبكة "سي إن إن": "يمكن للكلاب أن تتعامل مع سلسلة من الرموز على شاشة #كمبيوتر_لوحي تعمل باللمس، لتتصل برقم الإسعاف لتحضر في التو إلى موقع البلاغ."

وتضيف: "يعتقد فريق الباحثين أن هذا الأمر، يمكن أن يغير حياة الكثيرين، ويجعلها أفضل بكثير، ويكون وسيلة لإنقاذ حياة المئات."

وأضافت قائلة: "إن كلاب الخدمات الأمنية وكذلك الحيوانات الأليفة العادية يمكن أن تستخدم تكنولوجيا اللمس".

وقامت جاكسون وزملاؤها بتدريب الكلب "سكاي"، فضلا عن كلاب أخرى، للاقتراب من شاشة لمس كبيرة بحجم التلفزيون واستخدام الأنف لطلب رقم الإسعاف عندما يسمعون كلمة "ساعدني".

وبعد أن يستخدم الكلب أنفه لدفع الأزرار، يمكن برمجة جهاز كمبيوتر متصل بشاشة اللمس للاتصال بأي شخص، على سبيل المثال طلب رقم أحد أفراد الأسرة أو الطبيب الخاص أو الإسعاف.

أزرق وأصفر فقط

وفقا لما يقوله كلينت زيغلر، الباحث في معهد جورجيا للتكنولوجيا، يتم اختيار اللونين الأزرق والأصفر لتلك الأزرار تحديدا، لأن الكلاب عندها عمى ألوان بالنسبة للونين الأحمر والأخضر.

ويقول إن هناك 3 أزرار فقط على الشاشة للحد من فرصة إجراء مكالمات عرضية إذا كان الكلب يضرب الشاشة بطريق الخطأ.

ويقوم الباحثون حاليا باختبار الحجم الذي يجب أن تكون عليه الأزرار، وما هي الألوان التي يجب أن تكون، وما هي الأجهزة التي ينبغي أن يستخدمها الكلاب لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه التقنية.

سترة للإنقاذ

لقد سبق لنفس الباحثين، أن قاموا بإنتاج سترة تتيح للكلاب إرسال رسائل استغاثة، وإرسال الموقع الذي يتواجد فيه حادث ما عن طريق الـ"GPS".

أما عن أجهزة الاستشعار على السترة، التي صممها الباحثون للكلاب لتوصيل الرسائل، فهي تشتمل إما على لعبة مضغ لكلب لكي يقوم بعضّها لإصدار أمر ما، أو حبل يقوم بشده ليقوم بإصدار أوامر أخرى.

يؤدي العض أو الشد إلى تفعيل أجهزة الاستشعار، التي ترسل إشارات إلى جهاز الكمبيوتر في السترة التي يمكن أن تجرى مكالمة هاتفية أو تبعث برسالة نصية، أو تشغل رسالة صوتية.

وعلى سبيل المثال، يمكن للرسائل الصوتية أن تجعل شخصا ما يتنبه الى أن الكلب قد طلب المساعدة بالفعل، أو أنه يحتاج إلى مزيد من المساعدة لصاحبه.

استشعار بداية النوبات

كما أن السترة، التي يرتديها الكلب، يمكن أن يوضع فيها جهاز استشعار يشده الكلب، عند بداية النوبة التي تصيب صاحبه لاستدعاء الإسعاف.

كما يمكن لبعض الكلاب أن تستشعر بدء النوبة المرضية لدى أصحابها، ويتم تدريبها لدفع أصحابها باتجاه جدار، مثلا، للحد من سقوطهم، ولعق وجوههم خلال النوبة.

تقول جاكسون: "نريد أن نكون قادرين على السماح لهذه الكلاب بالتواصل مع البشر على وجه التحديد وبوضوح بما فيه الكفاية، بحيث يمكن لأي شخص، لا يجيد التعامل مع كلاب أن يفهم ما يحدث ويتفاعل لإنقاذ الموقف".

يقول فريق مشروع "فيدو" إنهم يأملون أن تكون هذه التقنيات متاحة تجاريا في أقرب وقت، حيث إنها لا تزال حاليا في مرحلة التجربة الأولية.