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اكتشاف سمكة قرش عمرها 400 مليون سنة

المصدر: ليما – فرانس برس
المكتشف هو عظمتا فك سفلي وزعنفة - توضيحية
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عثر على بقايا متحجرة لسمكة #قرش تعود إلى 400 مليون سنة على ضفة بحيرة تيتيكاكا جنوب شرقي البيرو، على ما أعلنت وزارة الثقافة البيروفية.

وأوضح ليوناردو زيفايوس عالم الإحاثة في الوزارة "أنه أقدم #حيوان فقري يكتشف في البيرو"، مشيراً إلى أن العظام المتحجرة نبشها طلاب في جامعة بونو في موقع إيماروكوس في منطقة تاراكو على ارتفاع 3800 متر على ضفة النهر الذي يفصل البيرو عن بوليفيا.

والبقايا المتكشفة التي تعود إلى العصر الديفوني هي عبارة عن عظمتي فك أسفل وزعنفة على ما أوضح المسؤول.

ويعرف العصر الديفوني بأنه "عصر الأسماك"، إذ سجل فيه ظهور أولى الفقريات أي #الأسماك التي انبثقت عنها مجموعات أخرى مثل البرمائيات والزواحف وهي أسلاف الثدييات على ما أفادت وزارة الثقافة.

كلمات دالّة

#قرش, #حيوان, #الأسماك

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