ارتفاع معدل الذكاء في الطفولة ينبئ بطول العمر

أشار باحثون إلى أنه إذا كان طفلك ذكيا، ولديه حاصل مقياس ذكاء (IQ) أعلى، فإن ذلك يبشر بأنه سيكون أطول عمرا من الأطفال الذين يسجلون معدل ذكاء منخفض.

فقد أظهرت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع معدل الذكاء في مرحلة الطفولة يرتبط بانخفاض المخاطر الرئيسية المسببة للوفاة، بما في ذلك #أمراض_القلب والسكتة الدماغية والسرطان المرتبط بالتدخين وأمراض الجهاز التنفسي والخرف، وفقا لما نشره موقع "بولد سكاي".

وعلاوة على ذلك، وفقا لما ذكره الباحثون، فإن نمط الحياة، وخاصة التدخين، يمكن أن يكون عنصرا هاما في تأثير الذكاء على معدلات الوفاة.

يقول دانيال فالكستدت، أستاذ مساعد في معهد كارولينسكا في #السويد "إن الدراسة تؤكد أن نتائج اختبارات الذكاء في مرحلة الطفولة ترتبط ارتباطا وثيقا بالوفيات اللاحقة. والأهم من ذلك هو أن معدل الذكاء في مرحلة الطفولة يرتبط ارتباطا وثيقا بأسباب الوفاة، التي تعتمد على عوامل الخطر المعروفة بالفعل".

ويضيف فالكستدت "إن التدخين يمكن أن يكون ذا أهمية خاصة هنا، ويبقى أن نعرف ما إذا كان مؤشر الذكاء يشير إلى شيء أعمق، أو ربما يكون هناك ارتباط بالجينات فيما يتعلق بطول العمر".

ففي الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية (British Medical Journal)، قام فريق من الباحثين من جامعة ادنبره بفحص العلاقة بين درجات اختبار الذكاء التي تم قياسها في سن 11 سنة وأسباب الوفاة الرئيسية للرجال والنساء حتى سن 79 عاما.

وتستند النتائج التي توصلوا إليها إلى بيانات من 33536 رجلا و32299 امرأة ولدوا في أسكتلندا في العام 1936، وأجري اختبار ذكاء الطفولة الذي تم التحقق منه في سن الـ11، والذي يمكن ربطه ببيانات سبب الوفاة حتى ديسمبر 2015.