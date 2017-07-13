عالم أميركي: الكون يلد ويتكاثر مثل الكائن الحي

لي سمولين #عالم_فلك وفيزيائي أميركي، من مواليد 1955 صاحب نظرية تتعلق بعلم #الكون أو #حياة_الكون، تعرف بـ "الانتقاء الطبيعي الكوني"، #يشبه فيها إلى حد كبير الكون بـ #الكائن الحي في تطوره.

تقوم نظريته على أن الكون الذي نعيش فيه، يقوم على عدد لا متناه من الأكوان الممكنة، سواء الموجودة فعليا أو التي يمكن أن تطرأ في المستقبل أو #تولد .

والنظرية تأخذ من #نظرية_داروين، لكنها تختلف عنها بعض الشيء، كما أنها تنظر بشكل أكثر حيوية للكون، مقارنة بتصورات فيزيائية سابقة قالت بالأكوان المتناسلة.

التناسل الكوني

يرى سمولين أن مسألة التناسل الكوني ممكنة وأمر طبيعي، ويمكن حدوث ذلك من خلال الثقوب السوداء، التي هي مرشحة لتلد أكوانا جديدة ليتكاثر الكون باستمرار.

وتعتبر الثقوب السوداء ذات تركيز عال في الزمكان والطاقة برغم صغر حجمها الشديد، بما يجعلها تشبه تلك النقطة التي بدأ منها الانفجار العظيم، فهي لحد ما تشبه بذورا صغيرة لتوليد الأكوان.

ولكي تستمر الأكوان الجديدة، فإنها كالأطفال تكون مشبعة بقوانين وجينات ما سبقها، فتمارس الدورة نفسها إلى أن تصبح ذات لحظة غير فاعلة وتتوقف بحيث تصبح غير قادرة على الاستمرار والنمو.

الثقوب السوداء والأكوان الطفلة

يعني ما سبق أن الكون الوليد يستنسخ قوانين الأكوان السابقة، فالأكوان الطفلة تحتاج إلى تكرار القوانين الفيزيائية من الكون الأصلي في الحياة.

وفي الفيزياء التقليدية يرى أينشتاين أن الثقوب السوداء هي بوابات لخارج الزمكان، أي الزمان والمكان المدركين.

كما يرى عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ، أن كوننا هذا قد يكون جزءا من متسلسلة أكوان لا نهائية، وعبر كل بوابة من ثقب أسود يمكن أن يولد أو ينبثق كون جديد طفل، بحيث يظهر زمان ومكان جديدان.