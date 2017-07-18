بالصور.. 12 سلاحاً مرعباً تستخدم في إفريقيا

هناك العديد من #الأسلحة الإفريقية القبلية الشهيرة والنادرة التي يتم تداولها في السوق العالمية من قبل جامعيها، أو التي تعتبر قطعا مخصصة للعرض بالمتاحف. بعض هذه الأسلحة قديمة، لكن كلها كانت لديها القدرة على إيقاع الرعب في القلوب. وهنا 12 سلاحا مرعبا، ولكنها حقيقية في إفريقيا، بحسب تقرير لموقع "AFKInsider".

1 - رونغو Rungu

يستخدم المقاتلون في قبائل الـ"ماساي" في شرق #إفريقيا، وتحديدا تنزانيا، هذا المقلاع التقليدي، الذي هو أساسا مقلاع للرمي. يتكون السلاح عادة من رمح ضيق بطول 18 إلى 20 بوصة مع مقبض ثقيل في نهايته. وفي ثقافة الـ"ماساي" يدل السلاح على مكانة المحارب. ولذا يتنافس شباب الـ"ماساي" لبلوغ شرف اقتناء هذا السلاح.

2 - سجامبوك Sjambok

الـ"سجامبوك" هو سوط جلدي، مصنوع تقليديا من جلد فرس النهر ويستخدم لدفع الماشية، ولكن ظهرت أنواع بلاستيك تستخدمها الشرطة في جنوب إفريقيا في مكافحة الشغب. وسبق استخدام "سجامبوك" قبل فترة طويلة من الفصل العنصري، ولكنه أصبح مرادفا لعصر الفصل العنصري. وتستخدم نوعيات مختلفة في أجزاء أخرى من إفريقيا والعالم. ويعتقد أن الاسم قد نشأ أصلا من إندونيسيا.

3 - بندقية حكيم Hakim rifle

"بندقية حكيم" هي بندقية تعمل بنظام ارتداد الغاز وهي شبه أوتوماتيكية. وكانت مصممة أصلا في #السويد، ولكن في نهاية المطاف تم بيع التصميم لمصر، حيث كان يستخدم في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

4 - بندقية رشيد Rasheed rifle

"بندقية رشيد" هي بندقية قصيرة من تطوير مصري، اشتغلت – كسابقتها – بنظام ارتداد الغاز (الذي طوّر في السويد من قبل Erik Eklund ). وتم تطوير "بندقية رشيد"، نتيجة للخبرة المصرية فى إنتاج "بندقية حكيم"، حيث تم استعمال خرطوش وعيار جديدين، كما زودت البندقية بحربة قابلة للطي. بلغ إجمالي ما أُنتج منها 8000 بندقية فقط خلال الستينات من القرن الماضي.

5 - أسيغاي Assegai

الـ"أسيغاي" عبارة عن رمح مصنوع من #الخشب مع طرف من #الحديد في مقدمته، ويستخدم للرمي أو القذف. ولقد استخدمته قبيلة "زولو"، وغيرها من قبائل جنوب إفريقيا، في المعارك ضد الجيوش الاستعمارية البريطانية. وكانت "أسيغاي" من الأسلحة الأكثر شيوعا قبل بدء استخدام البنادق.

6 - سكود Scud

"سكود" هي فئة من الصواريخ الباليستية التكتيكية التي كان #الاتحاد_السوفيتي يصنعها خلال الحرب الباردة. ولم تكن #صواريخ "سكود" منتشرة حول العالم، ولكن في مرحلة ما كانت مصر تمتلك نسخة منها قادرة على حمل أسلحة #نووية أو #كيميائية أو تقليدية أو تفتيتية.

7 - سيباسستوبول Sebastopol

كان "سيباستوبول" من قطع المدفعية الثقيلة التي تطلق قنابل #مقذوفات صاروخية. وأرسل أحد هذه المدافع إلى إثيوبيا خلال عهد الإمبراطور تيودروس الثاني في منتصف القرن الـ18. وكان وزنه يصل لحوالي 6.7 طن، ويمكن أن يطلق دفعات مدفعية تزن نصف طن. لا توجد سجلات تدون استخدام هذه المدافع في معارك، لكن لا يزال من الممكن رؤيتها في #إثيوبيا، نصف مدفونة في الأرض، على هضبة في ميقديلا بالقرب من أمبا ما.

8 - مسدس مامبا Mamba Pistol

كان "مسدس مامبا" أول سلاح شبه أوتوماتيكي مصنوع بأكمله من الفولاذ المقاوم للصدأ (استينليس ستيل). تم استخدامه في #جنوب_إفريقيا، وأطلق عليه هذا الاسم، نسبة إلى #الأفعى "مامبا" السامة القاتلة. ولم تستورد منها الولايات المتحدة سوى 80 مسدسا، قبل وقف إنتاجها.

9 - خنجر مامبل ambele Knife

"مامبل" عبارة عن خنجر رمي منحني، بدأ استعماله بواسطة #شعب "مانغبيتو"، في جمهورية #الكونغو الديمقراطية. ثم استخدم في منطقة أعالي #النيل، وفي إفريقيا الوسطى والجنوبية. وفي بعض أجزاء من وسط إفريقيا. كانت #السكين منحوتة لتشبه رأس طائر، وكان بعضها متعدد الجوانب أو على شكل لمبة مصباح. ويعكس "خنجر مامبل" ثقافة إفريقيا قبل الاستعمار الغربي.

10 - كبينغا Kpinga

تعتبر "كبينغا" سكين رمي ذات شفرات، كانت تستخدمها قبائل "أزاندي" في النوبة، وهي المنطقة التي غطت أجزاء من شمال السودان وجنوب مصر. وكانت الإصدارات التقليدية من "كبينغا" بطول حوالي 22 بوصة، وكانت ذات 3 شفرات مختلفة الشكل تبرز من أجزاء مختلفة من السكين مما يجعلها مميتة. واشتهرت "كبينغا" عند قبائل "أزاندي"، بأنها كانت جزءا من المهر الذي يقدمه الرجل لعائلة عروسه.

11 - نزابا Nzappa zap

هو سلاح تقليدي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يشبه الفخاخ ويمكن استخدامها للرمي في حالات المسافات القصيرة أو القتال بالأيدي. ويمكن أن تكون مماثلة للتوماهوك الأميركية.

12 - شوتيل Shotel

"شوتيل" هو السيف المنحني، على شكل منجل، وقد صنع لأول مرة في #إثيوبيا القديمة. وشفرته مسطحة ومزدوجة، ويبلغ طوله حوالي 40 بوصة. واستخدمه المحاربون لطعن ودفع جنود الغزو من فوق خيولهم.