هل يمكن أن يجعلك إصبع سادس أكثر إنتاجية؟

"ليست لدي يد ثالثة".. هذا ما يقوله الموظفون والآباء في كل مكان عندما تتزايد عليهم الأعباء والمهام.

لكن طالبة في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن وجدت حلا وابتكرت تصميما لإصبع صناعي #سادس في #اليد بهدف زيادة #إنتاجية الفرد.

وأطلقت الطالبة #داني_كلود على ابتكارها الذي تستخدم الطابعة ثلاثية الأبعاد في إنتاجه اسم (ثيرد ثام).

وقالت: "إنه استكشاف للتمدد البشري، وكذلك فهم أفضل للصلة التي تنشأ بين الجسم والتكنولوجيا التعويضية".

ويُركب الإصبع السادس بجانب الخنصر، ثم يثبت في الجسم كساعة اليد. ويتم الاتصال بالجهاز عن طريق مجسات على قدم الشخص.

وتقول كلود إنها انبهرت بفكرة استخدام #التكنولوجيا لتكبير جسم الإنسان وليس لمجرد تعويض طرف فقده.

وأضافت: "أعجبتني بحق فكرة إعادة صياغة مفهوم #الأجهزة_التعويضية كإضافة للجسم بدلا من مجرد العلاج أو التعويض".

وذكرت أنها لا تعتزم السعي لتسجيل حقوق الملكية الفكرية أو تسويق الاختراع الذي ترى فيه مجرد فكرة مطروحة للنقاش.