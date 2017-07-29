الصين.. شبكة حاسبات آلية مضادة للقرصنة بنسبة أمان 100%

نجحت #الصين في بناء إحدى أكبر #شبكات_الحاسب_الآلي_المضادة_للقرصنة في مسعى لحماية الأسرار الخاصة بالدولة من #هجمات #القراصنة " #الهاكرز".

يوفر نظام الاتصالات المتطور #التأمين الكافي للمعلومات الحكومية والمالية والعسكرية، وغيرها من البيانات المعرضة ضد عبث #الجواسيس، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يتم حفظ المعلومات المرسلة إلى كابلات #الألياف_البصرية، بواسطة #نظام_التشفير الكمي #كوانتم، بحيث لا يمكن اختراقها من خلال أي تقنيات حالية. ويتوقع أن يحقق هذا السبق خطوة نحو إنشاء شبكة عالمية تعتمد على نظام التشفير الكمي بنسبة أمان 100%.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع الجديد في جينان، بمقاطعة شاندونغ، الصين، بعد نجاح تجربة اختبار النظام.

مفاتيح كوانتم

وتستخدم الشبكة تقنية يطلق عليها، توزيع المفاتيح الكمية لإرسال البيانات بشكل آمن.

يتم إرسال مفتاح خاص لفك شفرة المعلومات المرسلة قبل إرسال أي معلومات وبيانات.

ويجري توظيف جزيئات الضوء في إرسال المفتاح والبيانات التي يتم التشويش عليها أو تدميرها بشكل كامل عند التعرض لأي محاولة تلصص أو عبث. وفي الوقت ذاته، يتم تنبيه المرسل والمستقبل بشأن الهجوم.

200 كيلومتر

يتيح ذلك لنحو 200 عامل حكومي في المدينة، إمكانية تبادل المعلومات والرسائل من خلال شبكة طولها 200 كم بشكل آمن، مع يقين بأن الرسائل لن يتم اعتراضها.

ويجري التخطيط لإنشاء شبكة ألياف بصرية طولها 2000 كم، تمتد من بكين إلى شنغهاي، هذا العام. تم تشييد الشبكة الجديدة بواسطة شركة "كوانتم سي تك" الصينية.

نظم تشفير آمنة

وفي تصريح لـ"ذا ريجيستر"، يقول الرئيس التنفيذي يونغ تشاو: "نحن نعتقد أن تلك التقنية آمنة حاليا. فلماذا ننتظر حتى تتمكن أجهزة الحاسب الآلي الكمية من كسر نظم التشفير الكلاسيكية؟" ويضيف شارحا: "نحن نعرف أنه لا يوجد متسللون من الأبواب الخلفية".

تمثل هذه التقنية قفزة هائلة في مجال تقنيات التشفير، وتوفر توقعات لتخطي كل القيود التي تعاني منها الأساليب الحالية.

يتواكب ذلك مع تزايد قدرات القراصنة على تخطي كافة جهود التأمين، نظرا للطفرات في قوة الحاسبات الآلية بشكل ما.

معادلات حسابية معقدة

ترتكز التكنولوجيا الحالية على المعادلات الحسابية، المعقدة في التعقب بالنسبة لمعظم أجهزة الحاسب الآلي، بغرض حماية البيانات.

لكن مع تزايد قدرات عمليات المعالجة الآلية ونموها سيتعين أن تكون تلك المعادلات الحسابية أكثر تعقيدا لتصمد أمام هجمات الهاكرز.

كما أنه يوجد مخاوف من قدرات الجيل القادم للحاسبات الآلية "كوانتم"، التي يتوقع أن تكون قادرة على أداء المهام المعقدة إلى حد كبير، ما يؤدي إلى انتهاء فعالية هذا الأسلوب، إلا أن المشروع الصيني تجنب هذه المعضلة من خلال توظيف تقنية مختلفة بشكل تام.

وتم تضمين مفاتيح في الـ"فوتونات" التي يتم تخزينها كأرقام 1 أو أصفار اعتمادا على استقطاب الجسيمات الذرية الفرعية. يحتوي النظام على كابل واحد لتقاسم الفوتونات وآخر لنقل البيانات.

مسافات شاسعة

لا تعد هذه هي المرة الأولى التي تجرب فيها الصين تقنية الشفرة الكمية. في الأسابيع الأخيرة، كشف فيزيائيون النقاب عن تفاصيل تجربة رائدة لتحقيق "النقل عن بعد للكم إلى مسافات بعيدة للغاية"، والتي يمكن أن تساعد على تمهيد الطريق لشبكة الإنترنت الكوانتم العالمية.

طفرة كبرى

ففي ما يعد طفرة كبرى، أنشأ فريق الفيزيائيين الشبكة الكمية (كوانتم) الأولى من الأرض إلى القمر الصناعي، ما مكنها من إرسال فوتون من زوج متشابك لمسافة تصل إلى 400 1 كم.

تحافظ الفوتونات المتشابكة نظريا على روابطها عبر أي مسافة، ولديها القدرة على إحداث ثورة في الاتصالات الآمنة، إلا أن العلماء تمكنوا في السابق من الحفاظ على الارتباط لمسافة نحو 100 كم فقط.

ويمكن أن تشكل أزواج من الفوتونات المتشابكة التي تطلق نت المحطات الأرضية "مفتاحا سريا"، ومن الناحية النظرية، يمكن بسهولة اكتشاف أي محاولات لاختراق هذا النوع من الاتصالات.

مضاد للتلصص

في الفيزياء الكمية، تبقى الجسيمات المتشابكة متصلة بحيث تؤثر الإجراءات التي يقوم بها أي طرف على سلوك الآخر، حتى لو تم فصلهم لمسافات شاسعة.

لذلك، إذا حاول هاكرز التلصص في نهاية واحدة، فإنه يحدث تعطيل وهو ما يمكن اكتشافه على الفور من الطرف الأخر.