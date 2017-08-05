دراسات علمية تقدم لك 9 فوائد صحية للتأمل الذهني

إن التأمل هو عملية اعتيادية لتدريب العقل على التركيز وإعادة توجيه الأفكار، بحسب موقع "كير 2" المعني بشؤون الصحة العامة، والذي يستعرض في المقال التالي 9 من الفوائد الصحية للتأمل:

1. يقلل من التوتر

أظهرت دراسة شملت أكثر من 3500 شخص بالغ أن التأمل يحد من الشعور بالتوتر. وفي العادة، يسبب الإجهاد العقلي والجسدي وتزايد مستويات هرمون الإجهاد، الكورتيزول cortisol. ويسفر ذلك عن العديد من الآثار الضارة للجسم، ويمكن لهذه الآثار أن تؤدي لاضطراب النوم، وتفاقم الاكتئاب والقلق، كما تسبب ارتفاع ضغط الدم، وتسهم أيضا في الشعور بالتعب والتفكير المعتم.

وفي دراسة، استغرقت 8 أسابيع، ثبت أن أسلوب للتأمل يسمى "التأمل الذهني" خفّض الالتهاب الناجم عن الإجهاد.

وأظهرت الأبحاث أن التأمل قد يحسن أيضا الأعراض المرتبطة بالإجهاد، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي، واضطراب ما بعد الصدمة والفيبروميالغيا fibromyalgia (وهو مرض مزمن تصحبه آلام واسعة النطاق).

2. يتحكم في القلق

أثبتت دراسة عن التحكم في القلق أن التأمل الذهني ساعد المشاركين على تخفيف القلق لديهم. كما انخفضت أعراض اضطرابات القلق، مثل الرهبة، والقلق الاجتماعي، وجنون العظمة، والوسواس القهري ونوبات الذعر.

وهناك دراسة أخرى أجريت على 18 مشاركا قد أوضحت أيضا عدة استراتيجيات مختلفة قد تخفض من مستويات القلق.

3. يعزز الصحة العاطفية

يمكن لبعض أشكال التأمل أن تؤدي إلى تحسين صورة الذات وإضفاء نظرة أكثر إيجابية على الحياة، وقد وجدت دراستان عن التأمل الذهني انخفاض الاكتئاب بين أكثر من 4600 من البالغين بعدما تم تقليل نسبة إفراز السيتوكينات cytokines (بروتين سكري يستخدم في عمليات نقل الاشارة والتواصل فيما بين خلايا الجسم) والذي يزداد إفرازه عند الشعور بالإجهاد، ويسبب تأثيرا سلبيا على مزاج الشخص.

كما أجريت دراسة علمية للمقارنة بين النشاط الكهربائي لمخ الإنسان الذي يمارس التأمل الذهني وأمخاخ غير الممارسين لذلك النشاط. وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين تأملوا ذهنيا حدثت لديهم تغييرات قابلة للقياس في النشاط في المجالات المتعلقة بالتفكير الإيجابي والتفاؤل.

4. يعزز الوعي الذاتي

إن بعض أشكال التأمل الذاتي تساعد على تطوير فهم أكبر للنفس، وكيفية التواصل على أفضل ما يكون بمن حولنا. فيما تهدف أشكال أخرى إلى تعلم كيفية التعرف على الأفكار الضارة أو الانهزامية. وتتلخص الفكرة في أنه كلما أمكنك اكتساب المزيد من الوعي بعادات تفكيرك، يمكنك توجيهها نحو أنماط أكثر إيجابية. وأثبتت دراسة أجريت على 40 مشاركا من #الرجال والنساء، الذين تلقوا برنامج التأمل الذهني، تقليص الشعور بالوحدة. كما أسفر التأمل عن زيادة قدراتهم الإبداعية على حل المشكلات.

.5. يطيل مدة الانتباه

يساعد التأمل على زيادة قوة واستمرارية الانتباه. وقد بحثت دراسة في الآثار المترتبة على دورة التأمل الذهني لـ8 أسابيع، حيث تبين أنها حسنت من قدرة المشاركين على تقوية وإعادة التوجيه والحفاظ على الانتباه. وتوصل استعراض للرأي أن العاملين في مجال الموارد البشرية، الذين مارسوا التأمل الذهني بانتظام، ظلوا مركزين على مهمة ما لفترة أطول. وتذكر هؤلاء العاملون أيضا تفصيلات واجباتهم بقدر أفضل من أقرانهم الذين لم يمارسوا التأمل. وفضلا عن ذلك، فإن إحدى الرؤى توصلت إلى أن التأمل قد يؤخر أنماطا في المخ تؤدي إلى التوهان وتحمل الهم وضعف التنبه.

6. يقلل من فقد الذاكرة

إن التحسينات في التنبه وصفاء التفكير قد تساعد عقلك على أن يظل شابا. ومن ثم فإن استعراضا لنتائج 12 #دراسة قد بين أن تعدد أساليب التأمل قد زاد من الانتباه وسرعة البديهة بين المتطوعين من كبار السن.

7. يحسن النوم

قارنت إحدى الدراسات بين مجموعتين فيما يتعلق ببرامج التأمل القائم على الذهن، حيث قامت مجموعة بممارسة التأمل، في حين أن الاخرى أحجمت عن ذلك. واستغرق المشاركون، الذين قاموا بممارسة التأمل، في النوم لفترة أطول بالمقارنة مع أولئك، الذين لم يتأملوا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للتأمل أن يساعد على استرخاء الجسم، وتفريج التوتر بما يتيح الاستغراق في النوم.

8. يتحكم في الألم

استخدمت إحدى الدراسات تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفية لمراقبة نشاط المخ حيث تعرض المشاركين لتحفيز مؤلم. ثم خضع بعض المشاركين لمدة 4 أيام للتدريب على #التأمل_الذهني، في حين أن البعض الآخر لم يفعل ذلك. وأظهر المرضى، الذين مارسوا التأمل، زيادة النشاط في مراكز المخ المعروفة للسيطرة على الألم. كما أبلغوا عن إحساس أقل بالألم. واجه المتأملون وغير المتأملين نفس أسباب الألم، ولكن المتأملين أظهروا قدرة أكبر على التعامل مع الألم، وشهدوا حتى بتناقص إحساسهم بالألم.

9. يخفض ضغط الدم

يمكن أن يساعد التأمل أيضا على تحسين #الصحة_البدنية عن طريق الحد من الضغط على القلب، إذ أن ارتفاع ضغط الدم يسهم في تصلب الشرايين، أو تضييقها، مما قد يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويبدو أن للتأمل قدرة للسيطرة على #ضغط_الدم عن طريق استرخاء الإشارات العصبية، التي تنسق وظيفة القلب، والتوتر في الأوعية الدموية.

