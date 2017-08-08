مرض القلب يقتل قردا تعلم لغة الإشارة وعرف الطريق للمطعم

أعلنت حديقة حيوان أتلانتا نفوق إنسان الغابة تشانتيك الذي كان من بين أوائل القرود التي تتعلم لغة الإشارة أمس الاثنين عن 39 عاماً.

وقالت الحديقة في بيان أن تشانتيك، الذي تلقى التعليم على أيدي مدربة قامت بتربيته كطفلها، كان يعالج من مرض في القلب. وسيحدد تشريح للجثة سبب الوفاة.

ولد تشانتيك، وهو واحد من أكبر إنسان الغابة في حدائق الحيوان في أمريكا الشمالية في مركز أبحاث في أتلانتا وأرسل للعيش مع لين مايلز عالمة الأنثروبولوجيا في جامعة تنيسي في تشاتانوجا لنحو تسعة أعوام قبل أن يتم إرساله إلى حديقة حيوان أتلانتا في عام 1997.

ووفقاً لفيلم (ذي آب هو ونت تو كوليدج) أو (القرد الذي ذهب إلى الجامعة) الوثائقي الذي بثته شبكة (بي.بي.إس) التلفزيونية الأميركية عام 2014 تعلم تشانتيك تنظيف غرفته وصناعة واستخدام الأدوات كما كان يمكنه تذكر الطريق لمطعم ديري كوين للوجبات السريعة. وقالت الحديقة إنه كثيراً ما كان يستخدم لغة الإشارة للتواصل مع حراسه.

وكانت حديقة الحيوان بدأت حمية غذائية طبية لتشانتيك في عام 2016 لعلاجه من أعراض مرض بالقلب. وأمراض القلب سبب رئيسي للوفاة بين القردة العليا مثل إنسان الغابة في حدائق الحيوان.

وقالت حديقة الحيوان إن كلا من نوعي إنسان الغابة من بورنيو وسومطرة مدرج في قائمة الحيوانات البرية المهددة بالانقراض ويواجهان تراجعا حاداً في الأعداد بسبب فقدان موطنها وقطع الأشجار وزحف البشر.