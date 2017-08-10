علمياً.. للأحضان 7 فوائد مذهلة

إن #العناق مفيد للغاية ووفقاً للدراسات العلمية التي أثبتت أنه توجد 9 أسباب أخرى تفسر لماذا يحتاج الإنسان إلى تبادل #الأحضان يومياً، بحسب ما نشره موقع "كير 2" منها:

1. علاج الأرق والقلق

يؤدي #الأرق أو نقص عدد ساعات النوم إلى قائمة طويلة من المشاكل الصحية الثانوية التي يمكن أن تعطل وظيفة الجسم الطبيعية، وزيادة خطر المشاكل الصحية مثل النوبات القلبية. وتوصلت الدراسات إلى أن جسم الإنسان تتحسن حالته عند حصوله على عناق دافئ، حيث يطلق الدماغ هرمون الـ"سيروتونين"، الذي يلعب دورا مهما في تنظيم مزاج الإنسان (لذا يسمى أيضا بهرمون السعادة)، وهو يؤدي إلى استرخاء الجهاز العصبي، وبالتالي يصبح الجسم قادرا على النوم بعمق وراحة أكثر.



2. يقلل الرغبة في تناول الطعام

أحيانا يتناول الأشخاص الطعام لأسباب عاطفية وليس لسد جوعهم. وعند تناول #الطعا م، يقوم المخ بإفراز هرمون الـ"أوكسيتوسين" ويرسله إلى المناطق الغنية بالـ"دوبامين" في المخ، مما يجعلنا نشعر بالمتعة والاسترخاء. يجلب إفراز "أوكسيتوسين" على مشاعر الثقة، كما أنه يقلل من التوتر والقلق. وهذا ما يفسر سبب توجهنا إلى تناول الطعام لأسباب عاطفية.

وبالتالي فإن تحسين علاقاتنا يمكن أن يكون له تأثير على فقدان الوزن. ومن خلال زيادة نوعية وقرب علاقاتنا، وبالتالي زيادة إفراز كمية الـ"أ #وكسيتوسين " في أجسامنا مما سيقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.



3. زيادة الترابط وتعزيز العلاقات

يشير خبير العلاقات دكتور بام سبور إلى أن القيام بأمر بسيط مثل العناق يمكن أن يحافظ على العلاقات الصحية والسعيدة بين الأزواج، ويضمن أن يشعر الأزواج بالارتباط عاطفيا.



4. ارتخاء العضلات

يوجد لهرمون الـ"أوكسيتوسين"، فوائد إضافية اخرى فهو عندما يتحرك في مجرى الدم بعد أن يفرزه المخ نتيجة لحدوث المعانقة، فهو يسهم في إصلاح الجسم للعضلات بسرعة أكبر. يحفز تحول دهون الجسم إلى طاقة والتي بدورها تصلح العضلات. إن معدلات الإفراز الصحية من هرمون "أوكسيتوسين"، على أثر تلقي الأحضان، تؤدي إلى تحسين تحويل الطاقة، وبالتالي إصلاح العضلات ونموها بمستوى أفضل.



5. زيادة التعاطف والتفاهم

وتتوالى فوائد "أوكسيتوسين" لتشمل أيضا التسبب في الشعور بالتعاطف. فقد أوضحت الدراسات كيف يزيد هرمون "أوكسيتوسين" للشعور بالتعاطف، حتى بين الغرباء بشكل تام. فبمجرد أن تعانق شخصا ما، يتم إفراز "أوكسيتوسين" في #الدماغ، مما يثير شعور التعاطف.



6. زيادة السعادة واحترام الذات

أظهرت دراسة، أجريت في جامعة UCLA على 236 شخصا عام 2011، أن رفع مستويات "أوكسيتوسين" تعزز التفاؤل و #احترام_الذات. هذه النتيجة لها آثار هامة، لأنها تعني أننا نستطيع في الواقع التأثير على الجينات التي ولدنا بها وتغيير الطريقة التي نتفاعل بها داخل المجتمع.

وتقدر الدراسات أن 50% من سعادتنا هي وراثية، وتتأثر 10% منها ببيئتنا، و40% يتم تحديدها بكيفية التنشئة والتربية.



7. تعلم الأخذ والعطاء

إن العناق هو فعل متبادل فيه أخذ وعطاء. وعندما يحدث العناق فهو تعبير عن إدراك أن هناك قيمة متساوية في العطاء والتلقي بما يؤدي لشعور بالراحة والدفء. يظهر العناق أن #الحب يتدفق في كلا الاتجاهين. عندما نعانق شخصا ما فإننا نفسح المجال لتدفق #الطاقة_الإيجابية ، وبناء علاقة على أساس الثقة.



24 حضناً يومياً!

وكما تقول فيرجينيا ساتير، عالمة النفس الشهيرة، إن الإنسان بحاجة إلى 4 أحضان في اليوم من أجل البقاء و8 أحضان للصيانة و12 حضنا للنمو.

الآن أصبح لديك دليلا علميا بكل الفوائد المدهشة التي يحققها العناق.