هل تسبب مصابيح "ليد LED" الصداع؟

حذر خبراء من أن مصابيح الإضاءة الموفرة للطاقة " #ليد LED" يمكن أن تسبب كثيراً من #الصداع لأنها تومض أكثر من اللازم.

وأكد الخبراء أنه يمكن للمبات "ليد" أن تجلب الإحساس بالدوخة والألم في غضون 20 دقيقة فقط من إضاءتها، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي حين أن أضواء الفلورسنت، مثل تلك الموجودة في المكاتب، تكون قاتمة بنحو 35% مع كل وميض، فإن أضواء "ليد" الخافتة تصل إلى نسبة 100%. وهذا يعني أنها تنطفئ وتضيء بشكل فعال مئات المرات في كل ثانية.

هذا يمكن أن يسبب الصداع عن طريق تعطيل التحكم في حركة العينين، مما يضطر المخ إلى العمل بجهد أكبر.

"لا يحبون الوميض"

يقول بروفسور أرنولد ويلكنز، أستاذ علم النفس في جامعة إسكس، إن وميض المصابيح الموفرة للطاقة يحول دون شراء البعض لها، مضيفا: "إن الناس لا يحبون الوميض، فإنه يمكن أن يصيبهم بالدوار والإرهاق بعد حوالي 20 دقيقة، ويمكن أن تصيب بعض الأشخاص بحالات تشويش، مثل رؤية صور متعددة من المصباح، في كل مرة تتحرك فيها العينين بسرعة. "

وفي دراسة ترجع للعام 1989 أجراها بروفيسور ويلكنز تبين أن الإضاءة الفلورسنت التي كانت تومض 100 مرة في الثانية ضاعفت من احتمالية معاناة العاملين في المكاتب من الصداع. ويمكن لمصابيح "ليد فلاش" أن تومض 400 مرة في الثانية، أي بمعدل 4 أضعاف الفلورسنت في كثير من الأحيان.

إزعاج وتشتيت

وفي مقالة نشرها موقع "كونفرسيشن Conversation"، يشرح بروفيسور ويلكنز: "لم يتم بعد إجراء دراسة مماثلة لأضواء ليد. ولكن لأن وميض ليد يعتبر أكثر وضوحا، مع ضوء يعتم بنسبة 100% بدلا مما يقرب من 35% في حالة مصابيح الفلورسنت، فإن هناك فرصة أن المصابيح ليد يمكن أن تكون أكثر احتمالا للتسبب في صداع لمستخدميها.. لذا فمن المرجح أن هذا قد يمنع بعض الناس من استخدام لمبات ليد بسبب تأثير الوميض المشتت والمزعج".

ومن الممكن أن يرتفع خطر الإصابة بحالات الصداع بشكل خاص أثناء القراءة.

ويمكن أيضا أن يسبب للناس المعاناة من اضطراب الرؤية، مثل ازدواجية أو تعددية الرؤية. فقد يبدو المصباح أمامك أنه 2 و3 مصابيح بسبب هذا التأثير البصري عندما يومض مصباح الـ"ليد".

ما هي مصابيح "ليد LED"؟

مصابيح "ليد"، أو الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، هي واحدة من نوعين رئيسيين من المصابيح الموفرة للطاقة المتاحة في عدد من دول العالم، جنبا إلى جنب مع مصابيح الفلورسنت. يمكن أن تكون مكلفة أكثر من المصابيح التقليدية، ولكن يقال إنها تصبح أرخص في المدى الطويل لأنها تعيش لفترة أطول.

ومع ذلك، فقد واجهت تلك المصابيح انتقادا في الماضي، وذلك لأنها ينبعث منها ضوء أخضر بارد وتستغرق وقتا طويلا لكي تضيء.

يمكن حل مشكلة الوميض بشراء مصباح أكثر تكلفة، مع تيار مباشر بدلا من تيار متناوب بحيث يكون الضوء ثابتا. ولكن مكونات المصباح قد لا تصمد طويلا.