3 خطوات تجعلك أكثر شجاعة!

لا شك أن تنمية الشجاعة ليست أمراً سهلاً، فهناك الكثير من الخوف المنتشر حولنا في العالم. لا بل يستخدم الإعلام "استراتيجية نشر الخوف" لزيادة عدد المتابعين للبرامج. كما أن موضوعات الإنترنت مليئة بالكراهية. وتقوم وسائل التواصل الاجتماعي بنشر ثقافة سامة تبث الخوف في النفوس. لذا يعد الخوف بعد كل ذلك أمرا منطقيا، حيث يصاب تفكيرنا بالشلل من الخوف بدلاً من اتخاذ قفزة شجاعة إلى الأمام، وفقا لما نشره موقع "كير2".

على الرغم من كل تلك المعوقات يمكننا جميعا أن نكون أكثر شجاعة مع بعض التحولات الجذرية في الفكر. فإليكم بعضها

3 نصائح ليصبح الشخص أكثر شجاعة، واثقا في نفسه:

1. احتضن مخاوفك

أولاً لا ينبغي أن تخجل من مخاوفك، بل على العكس عندما تكون صريحاً مع نفسك بشأن مخاوفك، سيسهل عليك عندها التغلب عليها. والنصيحة هي ببساطة: لا تقسو على نفسك، واعترف بمخاوفك لكي تستطيع التغلب عليها.

إن الخطوة الأولى للتصدي للخوف "بشجاعة" هي الاعتراف به. تقبل نفسك كما أنت عليه، وتوقف عن محاولة إخفاء ما أنت خائف منه.

2. تمرن على حب النفس

إذا كنت تريد أن تكون شجاعا وتحقق ما تصبو إليه وتؤمن به، فإن من المهم أن تحب نفسك. وهذا يعني وضع أولوية لاحتياجاتك. أما إذا كنت مجهدا ومحبطا، فمن أين ستأتي بتلك الشجاعة المنشودة؟.

اشرب كثيرا من الماء وتناول الأطعمة المغذية ونم جيدا وتخلص من التوتر. كن عطوفا مع نفسك، فالشجاعة تحتاج الكثير من الجهد. فلتراع احتياجاتك الأساسية بحيث يمكنك أن تكون شجاعا من أجل نفسك والآخرين.

3. افهم مصادر قوتك

اعلم أن لديك قدرا هائلا من القوة والتأثير على العالم. إن أمرا بسيطا مثل الإمساك بالباب مفتوحا لشخص ما، أو مجاملة للناس يمكن أن تجعل يومهم ساطعا.

وعلى النقيض، فإن بعض سلوكياتك السلبية الفردية يمكن أن تسبب التعاسة للآخرين. أنت لا تحتاج إلى الكثير من المال أو إلى منصب كبير أو إلى الجمال لتكون مؤثرا في العالم. أنت تمتلك إمكانات لا تصدق وغير مستغلة، ويمكن إذا أيقنت ذلك وعرفت تلك الإمكانيات أن تمنحك القوة للوقوف مرفوع القامة لتدافع عن نفسك وعن الآخرين عند الحاجة لذلك.