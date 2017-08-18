لب الخشب بدلاً من الصلب في صناعة السيارات باليابان

في اليابان تتطلع شركات #صناعة_السيارات إلى استبدال مادة #الصلب بألياف السليولوز المستخرجة من #لب_الخشب لتصنيع مركبات أخف وزناً وصديقة للبيئة.

ففي اتجاه متزايد نحو بيئة أنظف وبالتزامن مع تهافت شركات السيارات العالمية على تصنيع مركبات أخف وزناً، قام صناع مركبات وباحثون يابانيون بدراسة إمكانية استبدال الصلب بمواد مصنوعة من لب الخشب.

ألياف السليولوز الدقيقة هي مادة مشتقة من لب الخشب يبلغ وزنها خُمس وزن الصلب، في حين أنها أقوى بخمسة أضعاف منه.

كما تبلغ تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من ألياف السليولوز الدقيقة تجارياً حوالي 9 دولارات.

ألياف السليولوز الدقيقة استخدمت في مجموعة مختلفة من المنتجات بدءاً من الحبر إلى المعروضات الشفافة.

وخلال العقود القادمة يمكن أن تصبح السليولوز بديلاً عملياً للصلب وبالتالي سينخفض وزن السيارة.

وتعمل جامعة كيوتو اليابانية جنباً إلى جنب مع أهم موردي قطع السيارات على تطوير سيارة نموذجية باستخدام #السليولوز حيث من المتوقع أن تستكمل تنفيذ النموذج بعد 4 أعوام.