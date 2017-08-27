مختبر عملاق يرصد الأرض والشمس والقمر معاً

أعلنت روسيا أنها تتعاون مع ألمانيا لإطلاق مختبر فضائي عملاق لرصد #الأرض و #الشمس و #القمر معاً، من المقرر إرساله إلى الفضاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد، أن مختبر "سبيكتر-رونجن-غاما" الفضائي هو أكبر مشروع مشترك روسي ألماني في مجال الفيزياء الفلكية.

ويتألف المختبر الذي صممته شركة "لافوتشكين" الروسية من مرصدين: الأول هو (eRosita) الذي تم تصميمه في معهد "بلانك" الألماني للفيزياء الفضائية، والثاني مرصد (ART-XC) الذي صمم في معهد البحوث الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية.

وقال مدير شركة "لافوتشكين" الروسية المصنعة للأجهزة الفضائية، سيرغي ليميشيفسكي، إن الموعد النهائي لإطلاق المختبر سيحدد بعد انتهاء تجربته في سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح أن أفضل وقت لإطلاق المختبر الفضائي هو الخريف.

ويتوقع أن يطلق المختبر من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بواسطة صاروخ "بروتون" ووحدة التسريع "دي أم"، التي ستقوم بإيصال المختبر الفضائي من المدار الأرضي إلى نقطة "لاجرانج".

ونقطة "لاجرانج" هي نقطة للتأثير المتكافئ لجاذبية الأرض والشمس، وتبعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض.

وسيعمل المختبر في نقطة "لاجرانج"، حيث يمكنه رصد الأرض والشمس والقمر في آن واحد، ومن هناك سيرسم خارطة السماء بالأشعة السينية.

ومن المتوقع أن يرسم المختبر 8 خرائط من هذا النوع خلال 4 أعوام، لتشكل خريطة دقيقة واحدة للكون المرئي.

ويمكّن المختبر #العلماء من متابعة أية تغيرات تطرأ على ملايين #الأجرام_الفضائية وذلك بواسطة الأشعة السينية.

وبحسب الوكالة الروسية، سيكلف إطلاق المختبر الفضائي الوكالة الفضائية الروسية مبلغًا قدره 853.4 مليون روبل (14 مليون دولار).