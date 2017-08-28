افحصي أواني مطبخك.. وتخلصي من هذه القطع فوراً

هناك الكثير من النصائح المتداولة خلاصتها ضرورة أن تتوخي الحذر عند اختيار أنواع #الأطعمة التي يتم طهيها في أنواع معينة من #أواني_الطبخ، بحسب موقع "كير2".

فلربما كنت تظنين أنه من الآمن أن يتم طبخ صلصة الطماطم ببطء إلى ما قبل نقطة الغليان في آنية من الألمنيوم؟ ولكن عليك أن تعيدي التفكير في ذلك مجددا.

أدوات المطبخ المتفاعلة وغير المتفاعلة

يشير مصطلح "متفاعل" إلى المواد التي تتفاعل مع مواد أخرى عند لمسها. وعندما يتعلق الأمر بأواني المطابخ، فإن لهذا تداعياته.

ففي حالة الأكواب النحاسية، على سبيل المثال، يتفاعل #النحاس مع الأحماض في بعض المشروبات، مما يتسبب في تسرب النحاس إلى الشراب.

هذا لا يعني أن أكواب النحاس وأواني الطهي النحاسية سامة، فهي آمنة تماما عند استخدامها مع أنواع من المواد الغذائية والمشروبات المحددة. هذا يعني فقط أنه لا يمكن استخدام أواني النحاس إلا في حالات محددة.

إن المعادن المتفاعلة التي غالباً ما تستخدم في تجهيزات المطابخ هي #الحديد والنحاس و #الألمنيوم. وتشمل أنواع تجهيزات المطابخ غير المتفاعلة #السيراميك و #الإستينلس_ستيل.

ومن الشائع أن الأواني المصنوعة من الحديد الزهر تعتبر آمنة، وهي آمنة بالفعل عند الاستخدام مع بعض أنواع الطعام. إلا أنها قد تتفاعل مع الأطعمة في بعض الأحيان ويرشح أو يتسرب الحديد إلى الطعام الذي تأكله.

ولكن ما يثير القلق هو أنه في حالة بعض المعادن، مثل النحاس، فإن الرشح مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى #التسمم، وقد يؤدي ذلك إلى القيء وبعض المشاكل التي قد تصل إلى #الفشل_الكبدى.

وعندما يتعلق الأمر بالنحاس، فإن عامل "الحمضية" يعتبر محوريا ورئيسيا فيما يخص الطعام أو المشروبات المعنية. فعندما يتعلق الأمر بالمشروبات الحمضية، فإنه يتفاعل معها ويؤذي #صحة_الإنسان.

وهذا هو السبب في أن العديد من الطهاة لا يقومون بطبخ صلصة الطماطم وغيرها من الأطعمة الحمضية في الأواني والمقالي النحاسية. إن معدن النحاس عظيم في نقل الحرارة، ولكن ينبغي ألا يستخدم إلا مع الأطعمة غير الحمضية.

أي أنواع من تجهيزات المطابخ نختار؟

وبوضع كل ما سبق في الاعتبار.. فما هي #تجهيزات_المطابخ التي يجب أن تختاريها؟

أولاً.. عليكِ أن تبتعدي تماماً عن أواني وأوعية الطهي التي لا تقبل الالتصاق (باستثناء تلك التي تستخدم السيراميك)، وذلك لأنه من المعروف أن تلك الأنواع تحتوي على مواد كيميائية سامة.

ولكن بالعودة إلى مسألة المتفاعل وغير المتفاعل من #أوعية_الطهي، فيمكنك بالتأكيد استخدام الحديد والنحاس لتجهيزات المطابخ، ولكن في حالة النحاس، تأكدي من استخدامه فقط مع وصفات الطعام غير الحمضية.

إذا كنت ترغبين في أن تتجنبي تماماً رشح المعادن في طعامك فعليك الالتزام باستخدام تجهيزات المطابخ إما من الإستينلس ستيل أو السيراميك.