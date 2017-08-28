البرغر المصنوع من "اللحوم النظيفة" بالأسواق خلال عامين

لحم برغر المختبر قريباً في الأسواق.. فقد أعلنت إحدى شركات تطوير #اللحوم_الاصطناعية طرحها لمنتجاتها في الأسواق خلال عامين.

وقد تكون هذه اللحوم المنتجة مباشرة من #الخلايا_الحيوانية بديلاً عن اللحوم التقليدية مستقبلاً.

"اللحوم النظيفة".. كما يطلق عليها العلماء هي لحوم البقر والدجاج والبط المصنوعة مباشرة من الخلايا الحيوانية بحيث لا يتطلب الأمر ذبح الحيوانات لإنتاج اللحوم.

ومن المنتظر أن تحدث #اللحوم_النظيفة سلسلة تغييرات كبيرة خلال السنوات القادمة في سوق الأغذية والبيئة من حيث التكاليف المنخفضة وتوفيرها للسعرات الحرارية اللازمة، فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 90%.

ويتسبب قطاع #إنتاج_اللحوم وفقاً لتقديرات معهد الموارد العالمية بنسبة خمسة 13.5% من انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، وهذه النسبة ستزداد مستقبلاً مع ارتفاع عدد سكان الأرض إلى 9.7 مليار نسمة بحلول العام 2050، وهو ما سيشكل خطراً حقيقياً يهدد سلامة البيئة في العالم.