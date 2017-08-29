جديد العلم.. روبوت لتسلية حيواناتك الأليفة

هل شعرت في أي وقت مضى بالذنب حول ترك الكلب وحيدا في المنزل، عندما كنت في حاجة للذهاب إلى أي مكان ولا تستطيع أن تصطحبه معك؟

إذا كانت إجابتك "نعم".. فإليك هذا الحل العلمي لمشكلتك.. إنه #الروبوت المنزلي الجديد المؤهل لأن #يرافق #حيواناتك_الأليفة، فهو يلعب معهم ويحضر لهم الطعام أيضا، بل من خلاله يمكنك حتى التحدث إلى حيوانك الأليف، وأنت في مكتبك أو في أي مكان، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إن الروبوت، الذي يقدر سعره بحوالي 349 دولارا، والذي يتم إنتاجه بلونين إما الأبيض أو الأصفر، يمكن ضبطه على الوضع التلقائي، أو أن تتم السيطرة عليه باستخدام تطبيق مرافق للتفاعل مع الحيوانات الأليفة.

إن الروبوت يمكنه #رصد_نشاط_الكلب الخاص بك عن طريق بث مباشر متصل بهاتفك، مما يسمح لك بالتقاط الصور ومشاركة ملفات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهناك أغراض متعددة للروبوت عبر مجموعة من الميزات، تشمل توزيع الطعام تلقائيا، وتجنب العراقيل آليا، والرصد عن طريق الفيديو، وقذف كرة التنس المصغرة والشحن الآلي.

ويمكن السيطرة على الروبوت المنزلي باستخدام تطبيق ذكي متاح على كل من نظامي التشغيل #أندرويد وiOS، مما يسمح للمستخدمين بالسيطرة على توزيع الوجبات، والتحكم في سرعة حركة الروبوت، وتسجيل الفيديو ورمي الكرة.

ويمكن ضبط الروبوت على سرعات مختلفة، من بطء (السلاحف) إلى سرعة (الأرانب)، ما يتيح للحيوانات الأليفة رفيقا مناسبا للمشي.

وبعد أن يكون الروبوت قد قام بتغذية وتسلية كلبك وبدأت #البطارية تنخفض، فإن الروبوت يقوم تلقائيا بالبحث عن #محطة #شحن #لاسلكية ، لشحن نفسه بنفسه.

وتتمتع النسخة الحالية من الروبوت بإمكانية العمل لمدة من 160 إلى 320 دقيقة، مع 4 ساعات وقت لإعادة الشحن.