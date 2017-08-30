هل تشكل بيونغ يانغ تهديدا إلكترونيا على أميركا؟

أكد خبراء أن #كوريا_الشمالية طورت الدراية في مجال علوم الحاسوب وقدرات الهجمات الإلكترونية، التي من المحتمل أنه تم تعزيزها بمساعدات من جهات صينية وسوفيتية في الثمانينيات والتسعينيات.

محاولات بدائية

وفي دراسة تحليلية، نشرها موقع مجلس العلاقات الخارجية الأميركي CFR، أشار الخبراء إلى أن معظم هجمات كوريا الشمالية في السابق كانت تتوزع، إما على تعطيل نظام الخدمة (دوس)، أو محاولات لتعطيل مواقع على شبكة #الإنترنت عن طريق احتياجها بطوفان من حركة مرور من مصادر متعددة، أو تشويه المواد والمنشورة على المواقع الإلكترونية في الطبيعة، وهو ما أظهر بشكل جلي آنذاك أن عمليات #بيونغ_يانغ الإلكترونية لم تكن متطورة بدرجة كافية.

سبل النجاة من الانتقام

ويعتمد الكثير من الأنشطة الإلكترونية في كوريا الشمالية على استخدام البنية التحتية خارج البلاد، ولاسيما البنية التحتية للصين، وإلى حد ما، على نقاط محددة في أطراف ثالثة مثل #ماليزيا، مما يزيد من فرص نظام بيونغ يانغ في التنصل من مسؤولية أي هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها. كذلك يمنح ذلك الأسلوب كوريا الشمالية القدرة على تجنب التعرض لهجمات ثأرية ردا على هجماتها.

لصوص أموال

وفي السنوات الأخيرة، أشارت أصابع الاتهام إلى جماعات إرهاب إلكتروني، ذات صلة بنظام بيونغ يانغ، فيما يتعلق بشن #هجمات_إلكترونية على بنوك الكورية الجنوبية ووسائل الإعلام، فضلا عن اختراق سوني بيكتشرز الذي وقع في عام 2014.

كما ظهرت أدلة متزايدة على أن كوريا الشمالية شاركت أيضا في عملية سرقة عبر الإنترنت، في فبراير 2016، لمبلغ 81 مليون دولار من حساب البنك المركزي البنغلاديشي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في #نيويورك، وهي أول واقعة يتورط فيها ممثل لدولة ويتم رصد انغماسه في عمليات إلكترونية لسرقة أموال.

عمليات بيونغ يانغ تزداد جرأة

وربط الباحثون بين كوريا الشمالية وعدد متزايد من الحوادث الهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية. فيما أعلنت كوريا الجنوبية عن قيام بيونغ يانغ بخرق للنظم الإلكترونية الخاصة بقيادتها العسكرية في ديسمبر 2016.

أغراض سياسية وعسكرية

وذكر تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "يبدو أن كوريا الشمالية تستثمر بكثافة في تنمية وتطوير قدراتها الإلكترونية للأغراض السياسية والعسكرية على حد سواء ".

ويقول آدم سيغال، مدير إدارة السياسة الرقمية والإلكترونية بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي CFR، إن بيونغ يانغ، والكيانات الحكومية الإلكترونية المرتبطة بها، يعتبرون الهجمات الإلكترونية أحد الوسائل للحصول على مكاسب مالية، ويقومون بتوظفها كسلاح ردع ضد الخصوم في حالة الصراع العسكري، علاوة على أن الهجمات الإلكترونية يحقق حالة إشباع لرغبة النظام الكوري في الظهور أمام مواطنيه كلاعب قادر وخطير على الساحة الدولية.