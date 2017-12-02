إصدارات جديدة أكثر فتكا من مسدسات بيريتا للجيش الأميركي

يبدأ الجيش الأميركي في استخدام تكنولوجيا جديدة ذات تحديثات محورية للمسدسات من طراز Beretta التي يعود تاريخ بدء استخدامها على نطاق واسع إلى ثمانينات القرن الماضي.

تسلم أفراد وجنود الفرقة 101 "المحمولة جوا" في قاعدة فورت كامبل إصدارين جديدين من Beretta، وهما مسدس Beretta M17 وBeretta M18 "المدمج"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقا لمصادر الجيش الأميركي، فإن الإصدارات الجديدة من المسدسات تعد أكثر دقة وأسهل في إطلاق النار، كما أنها "أكثر فتكا" من سابقيهما. وأضافت أن الإصدارين الجديدين سيحلان محل الإصدار M9 الذي جرى استخدامه على مدى السنوات الـ31 الماضية كسلاح شخصي أساسي لأفراد وضباط الجيش الأميركي.

ومن المقرر أن يتم تجربة واختبار النسخ الجديدة من المسدسات بواسطة أفراد وضباط قطاع الهجوم الجوي الفرقة 101، بالإضافة إلى أعضاء الفرقة الأولى باللواء القتالي، حيث إنهما جاءا في أول القطاعات التي تسلمت نسخ الإصدارات الجديدة.

إن المسدسات الجديدة تأتي في إطار خطط تحديث أسلحة فرق الجيش الأميركي، حيث ظل المسدس M9 هو السلاح الأساسي منذ عام 1986، لكن على مدى العقد المقبل، سيتم توزيع نسخ الإصدارين الجديدين على جميع وحدات الجيش الأميركي لتحل محل المسدس القديم.

يتم تصنيع إصداري مسدس بيريتا M17 وM18 بواسطة شركة سيغ سوير Sig Sauer، بموجب عقد تبلغ قيمته 580 مليون دولار أميركي لمدة 10 سنوات.

يتم تجهيز الإصدارين M17 و M18 بنظام تأمين خارجي وإضاءة الذاتية، بما يساعد الجنود الذين يعملون في ظروف الإضاءة المنخفضة على الأداء بشكل مناسب.

كما أنها تحتوي على ممر متكامل لإضافة أي إكسسوارت لزيادة القدرات، إضافة إلى ملحقات تواكب المواصفات والمعايير الأساسية، التي يشترطها الجيش الأميركي فيما يتعلق بكاتم الصوت والوميض.

فازت شركة Sig Sauer لصناعة المسدسات والبنادق بعقد التوريد بعد احتلالها المركز الأول في مسابقة أجراها #الجيش_الأميركي والقوات الجوية الأميركية بين متنافسين من صناع المسدسات والبنادق في يناير الماضي.