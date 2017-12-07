"سبايس إكس" سترسل سيارة رئيسها إلى كوكب المريخ

يعتزم مؤسس شركة "سبايس إكس" الفضائية الأميركية، إلون ماسك، أن يرسل سيارته الكهربائية من طراز "تيسلا" إلى كوكب المريخ، على متن صاروخ "فالكون هافي" الذي سيبدأ اختباره في يناير/كانون الثاني.

وتساءل كثيرون عم ما إن كان حديث الملياردير الأميركي عن هذا الأمر في تغريدة على موقع "تويتر" جديّاً.

وهو قال "ستكون الوجهة مدار كوكب المريخ، وستبقى السيارة هناك مليارات السنوات، هذا إن لم تنفجر عند إطلاقها".

وفي تعليق أول، قال إلون ماسك إنه يمزح، لكن مصدراً في الشركة أكد لوكالة "فرانس برس" أن الإعلان جديّ.

وقال المصدر طالباً عدم الكشف عن اسمه "أستطيع أن أؤكد أن الأمر صحيح".

ويعد صاروخ "فالكون هافي" الأقوى في العالم، وهو مصمم لإطلاق رواد فضاء ومعدات إلى وجهات أبعد من مدار الأرض، مثل القمر والمريخ. ويمكن أن تصل حمولته إلى 54 طناً تُنقل إلى الفضاء البعيد.