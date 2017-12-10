لماذا يثير صاروخ الـ"إسكندر" الروسي قلق الناتو؟

نشرت #روسيا مقطع فيديو جديدا تستعرض فيه مواصفات الصاروخ "Iskander-M"، ويبين الفيديو أن "إسكندر-إم" صاروخ قصير المدى يعد بتأثير قوي في ساحات القتال، وأن نطاق الصاروخ يكفي لضرب أهداف عبر الحافة الشرقية لحلف الـ"ناتو"، مما يهدد بولندا ودول البلطيق. كما أفادت الأنباء أن روسيا أرسلت الصاروخ "إسكندر إم " إلى سوريا، وفقا لما نشره موقع "popular mechanics".

مواصفات متميزة

يعرف "إسكندر-إم"، أيضا باسم "SS-26" أو "Stone" بحسب مسميات الـ"ناتو"، التي تصنفه كصاروخ باليستي قصير المدى. ويتم إطلاق "إسكندر-إم" كصاروخ يحمل رأسا حربيا في قوس باليستي، ليحلق على ارتفاع يصل إلى 163,000 قدم. ثم ينفصل الرأس الحربي عن الصاروخ، ليصيب هدفه بسرعة فائقة. ويبلغ مدى إسكندر-إم حوالي 480 كم، مما يجعله في الحد المسموح به من قبل معاهدة القوات النووية المتوسطة لعام 1987، التي حظرت حيازة صواريخ أرضية يزيد مداها على 480 كم.

ويستهدف الصاروخ إسكندر-إم شن هجمات وإصابة أهداف أرضية ذات قيمة عالية. ويحمل ذخيرة تزن 635 كغم من المتفجرات القوية (HE)، والذخیرة الصغیرة، ومتفجرات من الوقود والهواء، (لتدمير المخابئ والمواقع الأخرى ذات الأسطح الشديدة الصلابة). وعلى حين يستطيع الصاروخ إسكندر-إم تسديد الرؤوس الحربية بدقة لتدمير أيا من مخابئ الـ"ناتو"، و هي إمكانية مهمة في حد ذاتها، فإنه أيضا يتميز بقدرة نووية.

ضغوط عسكرية ودبلوماسية

ومن المعروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بالاستياء من فقدان المجال السوفيتي للنفوذ ويحاول إعادة تأسيسه عن طريق حملة طويلة الأمد من الضغط العسكري والدبلوماسي. ويعد الصاروخ إسكندر-إم جزءا من هذه الحملة.

مواقع نشر نظام الصواريخ

وتنشر روسيا نظام الصواريخ في مواقع تستهدف البلدان الأضعف، التي قاومت النفوذ الروسي. يمكن للصواريخ، من هذه المواقع للانتشار، أن تستهدف جميع دول بحر البلطيق، بما في ذلك لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وأعضاء سابقين في الاتحاد السوفيتي والأعضاء في الـ"ناتو" حاليا.

يمكن إطلاق صواريخ إسكندر-إم من مدينة كالينينغراد الروسية القريبة من منطقة البلطيق، كما يمكن أن تبلغ أي بقعة في أراضي بولندا تقريبا، وهي دولة خضعت للنفوذ السوفيتي سابقاً، وحليف لـ"ناتو" حاليا.

تدابير الـ "ناتو"

في المقابل، لم يقف الـ "ناتو" عاجزا أمام تهديد #الصواريخ_الباليستية الروسية، حيث شرع في تشييد درع مضادة للصواريخ، يتألف من صواريخ باتريوت لحماية تركيا من الضربات الصاروخية التي ربما تنطلق من سوريا أو الأراضي التي تسيطر عليها جماعات داعش الإرهابية، ومن المرجح أن يتخذ الـ "ناتو" نفس التدابير فيما يتعلق بدول البلطيق. أما بولندا فلقد قامت بالفعل بتأمين أراضيها بشكل منفرد، حيث وضعت نظاما بقيمة 10.5 مليار دولار لعدد 280 صاروخ Patriot PAC-3، وهي نسخة سابقة من صواريخ #باتريوت، التي تم تصميمها لإسقاط صواريخ مثل "إسكندر-إم" بشكل مباشر.