السويد تصنع نظاماً مدفعياً الأكثر تطوراً في العالم

صممت وطورت شركة Saab السويدية سلاحاً محمولاً متعدد الأدوار باسم "كارل-غوستاف إم 4"، يعرف اختصاراً باسم (CGM4).

ويتم حمل CGM4 على الكتف، ويلبي مجموعة عريضة من الاحتياجات القتالية الحديثة لقوات المشاة، وفقاً لموقع "army-technology".

كما يمكن نشر نظام الجيل الجديد من أسلحة CGM4 متعددة الأدوار في مهام مكافحة الشغب، وعمليات حفظ السلام، وفض النزاعات التقليدية القائمة على القوة في الظروف البيئية القتالية الحضرية أو المعقدة.

كذلك يتم استخدام CGM4 لتدمير الدبابات المدرعة، التي تحميها دروع مضادة لبعض الأعيرة من الطلقات، ولتحييد القوارب ناقلة الجنود، وقصف المخابئ، وتمهيد وتذليل العقبات، فضلاً عن قصف القوات المعادية المختبئة داخل المباني.

سلوفاكيا أول مستخدم

وتم إزاحة الستار عن نظام المدفعية CGM4 للمرة الأولى خلال فعاليات المعرض السنوي لرابطة الجيش الأميركي لعام 2014، الذي أقيم في واشنطن العاصمة. ويطلق على النظام في الولايات المتحدة اسم M3A1، سلاح متعدد الأدوار، ومضاد للدروع والأفراد. لكن تعد سلوفاكيا هي أول دولة تقوم بنشر نظام CGM4 للخدمة في قواتها المسلحة بعد استلام الدفعات الأولى من نسخته المحدثة في تموز/يوليو 2017.

تطوير نظام CGM4

يأتي نظام CGM4 كإصدار متطور للنسخة كارل-غوستاف M3 والتي ظهرت كسلاح يتم حمله على الكتف- عديم الارتداد- ومتعدد الأغراض والاستخدامات.

وأقامت Saab عرضاً حياً من نظام المدفعية كارل-غوستاف M4 في مركزها "Bofors لاختبارات المدفعية" في كارلسكوغا بالسويد. وتضمن العرض قيام نظام CGM4 بسلسلة شاملة من عمليات إطلاق النار الناجحة ضد أهداف ثابتة ومتحركة خلال مناورة تجريبية لأنظمة القتال البرية.

ميزات CGM4

يتميز إصدار CGM4 بتصميم خفيف الوزن ومرن يشتمل على مكونات مصنوعة من التيتانيوم وتغليف من ألياف الكربون المحسن. وتوفر البندقية عديمة الارتداد مرونة تكتيكية كبيرة، ما يسمح للقوات العسكرية بالاشتباك مع أهداف تكتيكية متعددة. كما يبلغ طول CGM4 أقل من 1000مم، ووزنه أقل من 7 كغم، بعد تحسينات أسفرت عن خفض الوزن من 14 كغم، بما يجعله سهل الحمل بواسطة طاقم من فردين، مدفعي وملقم للذخيرة.

ويتميز نظام CGM4 بالقدرة على الخدمة بفاعلية في مختلف الظروف البيئية، فضلاً عن التحسينات التي تتيح حمله على الكتف بشكل مريح وقابلية لتعديل وضعية الحمل، بالإضافة إلى القبضة الأمامية. كما أنه مزود بقاعدة متكاملة للإطلاق بغرض تعزيز الخدمات اللوجستية والصيانة، ويتم توفيرها، مع ميزات وضع السلامة المزدوج.