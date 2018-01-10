شاهد.. سفينة ذاتية القيادة بدون بحارة وتتعقب الغواصات

وصلت صيحة المركبات والطائرات ذاتية القيادة إلى عرض البحار والمحيطات، حيث يجري تطوير سفينة ذاتية القيادة لتعقب ورصد للغواصات ACTUV. ومن المتوقع أن تحقق عمليات تطوير المركبة البحرية غير المأهولة بالبحارة، والتي تحمل اسم "Sea Hunter"، مستويات مثالية في مجال تتبع وتعقب غواصات الديزل الكهربائية الهادئة.

وفقاً لموقع "DARPA"، الخاص بوكالة مشاريع الأبحاث المتطورة الدفاعية الأميركية، يتمحور برنامج التطوير حول 3 أهداف رئيسية هي:

1 - استعراض إمكانات الأداء من سطح مركبة بحرية، تم إعدادها من منطلق مفهوم أنه لن يتواجد أي إنسان على متنها في أي لحظة أثناء دورة التشغيل. ونتيجة لذلك، يبرز نموذج جديد للتصميم يحد من القيود المفروضة على عناصر العمارة البحرية التقليدية مثل التخطيط وإمكانية الوصول ونظم دعم الطاقم والطفو الاحتياطي.

ويهدف ذلك إلى ابتكار تصميم لسفينة تتخطى الأداء الفني للمركبات التقليدية، بما يفسح المجال أمام تحقيق قوة دفع إضافية تمنحها تفوق مناسب على الغواصات الديزل والكهربائية، وبحجم أصغر وتكاليف أقل.

2 - تحقيق تطور في استقلالية النظام البحري ذاتي القيادة بدون بحارة، لتعميم نشر أنظمة مستقلة تكون قادرة على القيام بالمهام التي تمتد إلى آلاف الكيلومترات وقدرة تحمل تصل إلى العمل لأشهر عديدة، تحت إمرة نموذج مراقبة إشرافية عن بعد. وفي نفس الوقت، يضمن الامتثال التلقائي للقوانين والاتفاقيات الدولية للملاحة البحرية الآمنة، وإدارة النظام المستقل بموثوقية تشغيلية، والتفاعلات التلقائية ضد خصم ذكي.

3 - إثبات قدرة نظم السفن ذاتية القيادة بدون بحارة على استخدام خصائصها الفريدة لتوظيف تقنيات الاستشعار غير التقليدية التي تحقق مسار قوي مستمر في تعقب ورصد الأهداف من الغواصات الأقل ضجيجاً.

في حين أن برنامج السفن ذاتية القيادة ACTUV يركز على استعراض القدرة على التتبع والرصد في هذا التكوين، فإن المنصة الأساسية وتقنيات التحكم التلقائي قابلة للتوسع على نطاق كبير لدعم مجموعة واسعة من المهام وأغراض الاستخدام للسفن البحرية غير المأهولة في المستقبل.

مواصفات السفينة ACTUV:

*السرعة القصوى: 27 عقدة

* الطول: 40 متر

* الوزن (كاملة الحمولة): 145 طن

* تكاليف التشغيل: 15000 إلى 20000 دولار أميركي في اليوم

* ذاتية القيادة تحت إشراف محطة تحكم عن بعد

* متوافقة مع اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحر