ابتكارات علمية مذهلة في معرض لاس فيغاس

تم الكشف خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 CES في لاس فيغاس عن أعداد كبيرة من أنواع التكنولوجيا - سواء في مجال المفاهيم أو التطبيقات العملية.

وفيما يلي نعرض لبعض مما نشره موقع "Futurism" حول أحدث الابتكارات والتطبيقات التكنولوجية:

الكمبيوتر الكمي

أعلنت شركة Intel عن طرح شريحة 17 qubit (كيوبيت) في أكتوبر الماضي، ولكن خلال كلمته، خلال فعاليات CES، كشف الرئيس التنفيذي لشركة Intel بريان كرزانيتش عن شريحة بقدرة 49-كيوبيت – بما يعني أن Intel خطت خطوة كبيرة نحو التفوق في مجال الكمبيوتر الكمي. وأوضحت Intel في بيان صحافي أن "الشريحة الجديدة تسمح" للباحثين بتقييم وتحسين تقنيات تصحيح الأخطاء ومحاكاة المشاكل الحسابية ".

وتضمن بيان شركة Intel تفاصيل حول شريحة الأبحاث العصبية المسماة كوديا بـ"Loihi". صممت هذه الشريحة في محاكاة لطريقة توصيل الخلايا العصبية في المخ. وتهدف Loihi إلى جعل تعلم الآلة أكثر كفاءة، ويمكن أن يوظف في المستقبل لجعل كاميرات الأمن أكثر تميزا، فضلا عن إمكانية استخدامها في مجال إقامة اتصالات بين البنية التحتية للمدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة.

التحدث إلى أجهزة التلفزيون

استعد للتحدث إلى أجهزة التلفزيون بشكل أكثر مما سبق، حيث تقوم كل من سامسونغ وLG بتزويد تشكيلة أجهزتهما لعام 2018 بمساعد صوت رقمي. تستخدم سامسونغ مساعد Bixby الخاص بها، والذي يسمح للمستخدمين بالبحث عن الأغاني والأفلام والبرامج التلفزيونية، وحتى التحقق من حالة الطقس دون الحاجة لاستخدام ريموت كونترول.

أما LG فتستخدم مساعد غوغل، الذي يتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن الموسيقى التصويرية من فيلم ما، أو إيقاف تشغيل التلفزيون عند الحاجة.

نظارات HTC واقع افتراضي

أزاحت HTC الستار عن نظارات وسماعات رأس Vive Pro VR ، التي تلبي احتياجات عشاق سماع الموسيقى بنظام الخيال المرئيVR ، الذين يرغبون في الحصول على أفضل جودة صوت وفيديو ممكنة. تستخدم النظارة الجديدة شاشات العرض OLED المزدوجة لتوفير دقة 2880 × 1600 - أي بنسبة تحسن تقارب 78% بالمقارنة مع نظارات Vive الحالية.

جنبا إلى جنب مع فيف برو، كشفت HTC أيضا عن محول لاسلكي Vive، يتوافق مع Vive Pro و Vive.

موقف حرج من روبوت

تعرض ديفيد فانديروال، نائب رئيس التسويق في شركة LG، لموقف حرج بسبب روبوت الشركة CLOi. بحسب صحيفة "Mirror"، حاول فاندروال خلال عرض تجريبي للروبوت إظهار كيف تساعد CLOi في استعمال مختلف الأجهزة المنزلية وتنظيم المهام اليومية. وبالفعل مضت الأمور بسلاسة في البداية، ولكن بعد ذلك بقليل تعرضت CLOi لخلل، وتوقفت عن الاستجابة لأوامر التشغيل التي قام بها فاندروال مما اضطره في النهاية لمواصلة العرض من خلال مقاطع فيديو تعرض على شاشة تعمل باللمس.

تويوتا الإلكترونية

أطلقت تويوتا لأول مرة سيارتها الذاتية Palette باليت الإلكترونية في معرض 2018 CES، وبينما تبدو السيارة مستطيلة الشكل ذات تقنية عالية على 4 عجلات، فإنه من الواضح أن خطط شركة تويوتا للسيارة طموحة بشكل كبير.

ترغب تويوتا في إنشاء منصة للانتقالات والنقل متعددة الأغراض لها ولشركائها، وهم أمازون وديدي ومازدا وبيتزا هت وأوبر. وأوضحت تويوتا أن صالون السيارة e-Palette يمكن أن يتم تجهيزه ليناسب احتياجات الشركة، سواء كان ذلك لتسليم الطرود، أو خدمة النقل الجماعي المشترك، أو شاحنة نقل مواد غذائية.

وشكلت #تويوتا وشركاؤها المذكورون أعلاه تحالف e-Palette لتحديد أفضل الطرق لاستخدام تكنولوجيا القيادة الذاتية لتطوير خدماتهم التجارية وتحسين تصميم السيارة e-Palette، التي تعتزم تويوتا بدء اختباراتها في عام 2020، بحسب الجدول الزمني المحدد سابقا.

سيارة كهربائية طويلة المدى

تواترت أنباء عن سيارة EMotion الكهربائية من إنتاج شركة Fisker في عام 2017، ولكن الشركة كشفت رسميا السيارة في CES 2018. من المميزات البارزة التي تتمتع بها السيارة EMotion: نطاق سير لمسافة 650 كم، ومدة شحن لا تزيد عن 9 دقائق، فضلا عن القيادة ذاتية التحكم، بالإضافة إلى أناقة التصميم الخارجي والداخلي. من المتوقع أن يصل سعر السيارة EMotion إلى 130,000 دولار أميركي ولكن لن تبدأ بيع السيارة إلا في عام 2019.

ملابس داخلية واقية من الإشعاع

عرضت شركة Spartan للملابس الداخلية تصميمات مبتكرة لملابس داخلية واقية من إشعاع الهاتف المحمول. باعت سبارتان أكثر من 30.000 قطعة في عام 2017، مما يعني أن هناك إقبالا في سوق للملابس الداخلية لاقتناء "الدرع الكهرومغناطيسي الذي يوفر حماية ضد الإشعاع" بين الرجال!