إليكم نصائح بسيطة لسلامة الغذاء أثناء الرحلات!

تتزايد مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي، خاصة مع اختلاف درجات الحرارة ما بين الفصول، وبالطبع عند تناول الأطعمة خلال تلك الأوقات في الرحلات الخلوية أو الحفلات في الأماكن المفتوحة. ولذا يجب الحفاظ على الطعام آمناً في الهواء الطلق، باتباع بضع خطوات سهلة، وفقا لموقع "Eatright"، التابع لمنظمة التغذية ونظم التغذية الأميركية:

• تدمير البكتيريا

نظراً لأن العديد من الأسر تقوم باستخدام الشوايات على مدار العام، لذا يلزم وقف تراكم البكتيريا الضارة في مسارات الشواية، وذلك بفرك الشواية بالماء الساخن والصابون قبل طهي الوجبات المفضلة في الهواء الطلق.

• استخدام متكرر للصابون

غسل اليدين قبل، وأثناء، وبعد إعداد الطعام. ووضع باقة فوط صغيرة مرطبة، أو مطهرات اليدين في البراد في حالة عدم توافر الماء والصابون في مكان قريب.

• الإعداد للحفل

ترك الأطعمة المجمدة في الثلاجة أو الميكروويف، وليس على المنضدة أوفي الهواء الطلق بمكان إقامة الحفل. تتبيل الأطعمة ووضعها في الثلاجة، ويراعى عدم إعادة استخدام المتبلات السابق استعمالها في اللحوم النيئة أو الدواجن، إلا إذا كانت مغلية أولا.

• حافظ على برودة المبردات

يجب تبريد جميع الأطعمة القابلة للتلف بسرعة تحت درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية، حتى تبقى المبردات مخزنة بالكثير من الثلج. تجميد زجاجات المياه أو عبوات العصير لتجلب الانتعاش، وتساعد أيضا على إبقاء الأطعمة معبأة وباردة من حولها. غمس "ترموميتر" الثلاجة في المبرد للتأكد من أنه يتم تخزين الأطعمة بشكل صحيح.

نقل المبرد في المقعد الخلفي لسيارة مكيفة الهواء، بدلا من الصندوق الخلفي الساخن للسيارة.

• تنظيف المبرد

تنظيف المبردات بالماء والصابون بين كل استخدام وآخر.

• ألواح شواء مختلفة

الحفاظ على اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض والأطعمة الجاهزة للأكل منفصلة؛ وكذلك الأواني المستخدمة لكل منها.

تعبئة ألواح شواء وأواني إضافية بألوان مختلفة لكل منها للمساعدة في منع التلوث المتبادل. استخدام ملاعق وشوك مختلفة للتذوق، والتقليب، والغرف.

• مراعاة درجات الحرارة

يمكن أن تكون الأطعمة الصيفية المفضلة ضارة إن لم تكن جيدة الطهي. ولذا يجب استخدام ميزان حرارة الغذاء للتأكد من طهي المشويات المفضلة مثل البيف برغر، الذي يطهى إلى حد أدنى من 71 درجة مئوية، والدجاج إلى 74 درجة مئوية والهوت دوغ إلى 71 درجة مئوية.

ولا يجب شواء اللحوم أو الدواجن جزئيا، انتظارا لإتمام الطهي لاحقا.

• تفادي انتهاء الصلاحية

يجب الاهتمام بشكل خاص بتاريخ انتهاء الصلاحية، المدون على العبوات، وخاصة بالنسبة للحوم الخام.

• كن حذرا في الجو الحار

لمنع نمو البكتيريا الضارة، لا يترك الطعام في أماكن مفتوحة في الطقس الحار (32 درجة مئوية أو ما يزيد) لأكثر من ساعة واحدة. ويتم التخلص من جميع الأطعمة القابلة للتلف التي بقيت لمدة ساعة خارج المبرد.