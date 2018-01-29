بالصور.. مروحيات روسية فريدة من نوعها

أقيمت مؤخرا احتفالات بالذكرى الـ70 على إنشاء مصنع طائرات الهليكوبترMoscow Mil. يعد مصنع Moscow Mil أحد أشهر مصانع العالم لتصميم وتطوير طائرات الهليكوبتر، وعلى رأسها يأتي طراز Mi-8 وMi-24 و Mi-26، بحسب موقع وكالة أنباء "Tass" الروسية.

في أواخر عام 1947، تم إنشاء المصنع بمبادرة من مهندس الفضاء والطيران السوفيتي ميخائيل ميل. وأصبحت Mi-1 أول طائرة هليكوبتر سوفيتية يتم إنتاجها على نطاق واسع. وتعد طائرة الهليكوبتر من طراز Mi-8، التى تم تصميمها فى أوائل الستينيات، من بين أكثر مروحيات العالم إنتاجا، واستخدمتها 92 دولة.

وفي مرحلة لاحقة، اندمج مصانع ميل وكاموف وروستفرتول، لتشكيل طائرات شركة Russian Helicopters في عام 2006.

ونشر موقع وكالة أخبار "تاس" لقطات فوتوغرافية لعدد من مروحيات Mil الفريدة من نوعها:

المروحية Mi-1

أول طائرة هليكوبتر في تاريخ الاتحاد السوفيتي تدخل الإنتاج المسلسل. وتم بناء أكثر من 1000 طائرة منها في الاتحاد السوفيتي بينما تم بناء 1,594 طائرة في بولندا ولكن تحت اسم SM-1.

المروحية Mi-8

تستخدم كطائرة هليكوبتر للنقل وموقع قيادة محمولة جوا وطائرة حربية مسلحة بمدافع ومنصة استطلاع. وهي من بين طائرات الهليكوبتر الأكثر إنتاجا في العالم، وتستخدم من قبل 92 بلدا.

المروحية Mi-10

مروحية نقل سوفيتية عسكرية، من النموذج المزود برافعة طائرة، وتم تطويرها من خلال ترقية طراز Mi-6، ودخلت الخدمة في عام 1963.

مروحية الرفع الثقيل Mi-12

تتميز هليكوبتر Mi-12 بالقدرة على رفع المعدات الثقيلة، وكانت من أوائل طائرات الهليكوبتر كبيرة الحجم التي يتم بناؤها على مستوى العالم.

المروحية Mi-14 الشاطئية

هي هليكوبتر برمائية ذات قدرة نووية برمائية ومضادة للغواصات وتعد تطويرا نوعيا متميزا للطراز Mi-8. خرجت جميع طائرات الهليكوبتر من طراز Mi-14 من الخدمة في عام 1996. ولكن في عام 2016، أعلنت مصانع شركة Russian Helicopters أنه من المحتمل إعادة إنتاج مروحيات Mi-14 مجددا بعد تطويرها.

المروحية الهجومية Mi-24

استخدمها سلاح الجو السوفيتي وخلفاؤه، بالإضافة إلى أكثر من 45 دولة أخرى منذ عام 1972، ويطلق عليها الطيارون السوفييت اسم "الدبابة الطائرة".

مروحية شحن المعدات الثقيلة Mi-26

يقودها طيارون عسكريون ومدنيون وتعتبر من أضخم وأقوى طائرات الهليكوبتر التي وصلت إلى مراحل الإنتاج والخدمة.

المروحية Mi-PSV

هي هليكوبتر تجارب، وPSV هو اختصار لمعنى "تحلق بسرعة عالية". تم تصميمها وتطويرها على أساس مواصفات طراز Mi-24. سجلت النماذج التجريبية التي تم إنتاجها من Mi-PSV سرعات بلغت 405 كم /ساعة أثناء الاختبارات الأخيرة.