نوكيا بثوبها الجديد تكتشف السرطان مبكرا!

أعلن رئيس شركة #نوكيا أن تكنولوجيا جديدة يمكن أن تتنبأ بأي نمو لخلايا سرطانية في جسم الإنسان "قبل عدة أشهر من حدوثه"، سوف تكون متاحة قريبا في الأسواق.

وأضاف رئيس نوكيا أن الشركة تعمل على تصنيع جهاز مسح سوف يلتقط المؤشرات الحيوية التي تشير إلى الظروف اللازمة لنمو الخلايا غير الطبيعية قبل أن تحدث، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما تم إعداد تصورات لعدد من الابتكارات الطبية الأخرى التي سوف تستفيد من السرعة الفائقة للنسخة القادمة من الجيل الخامس لشبكات الإنترنت المتنقلة 5G في المستقبل القريب.

وتشمل الابتكارات الجراحية عن بعد التي تُجرى من مختلف أنحاء العالم، وكذلك سيارات الإسعاف القادرة على نقل بيانات وحالة المريض أثناء توجهها إلى المستشفى وقبل الوصول إليها توفيرا للوقت.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها راجيف سوري، الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في #دافوس بسويسرا، مؤكدا "مع هذا النوع من المنتجات، يمكنك البدء في منع الأشياء قبل حدوثها، ونعتقد أنه من خلال المؤشرات الحيوية يمكنك حتى التنبؤ بوقوع السرطان قبل عدة أشهر من حدوثه.

"فكر إلى أي مدى أهمية كل شهر وكل يوم مهم لمريض السرطان".

وتستثمر نوكيا بشكل كبير في تكنولوجيا الطب والصحة، وتكرس فريق بحث جديدا لهذا القطاع، وفقا لما ذكرته قناة "CNBC".

كما تطور نوكيا منتجا آخر يمكن ارتداؤه أيضا، وهو عبارة عن كم مجهز برقاقة يمكن أن تجري مسح للحصول على معلومات مثل الكوليسترول، وحمض اللبنيك ومستويات الجلوكوز.

ويمكن لهذا الابتكار أن يسهم بفاعلية في ملء الفراغ بين مواعيد الحجز لدى الأطباء، كما يتيح للعاملين في المجال الطبي الفرصة للتوصل باستمرار إلى المعلومات الخاصة بالمريض.

ويخطط عدد من شبكات الهواتف إطلاق وصلات الإنترنت 5G بدءا من هذا العام، والتي يمكن أن تفتح عالما جديدا من الامكانيات في الطب، وفق ما يقوله رئيس نوكيا.

ويمكن إجراء عملية جراحية عن بعد من أي مكان في العالم حيث إنه لن يكون هناك أي تأخير في نقل البيانات.

وهذا من شأنه أن يسمح للجراحين المقيمين في المستشفيات المتخصصة أو الأقسام الطبية المتخصصة الرائدة في العالم باستخدام الأدوات الجراحية الروبوتية لتنفيذ عمليات عن بعد لإنقاذ حياة المرضى حول العالم.

وقال السيد سوري أيضا إن نوكيا تعمل مع معهد أبحاث موبايل الصين على سيارة إسعاف متصلة بالإنترنت عبر الجيل الخامس 5G .

وأضاف "تخيل شخصاً أصيب بنوبة قلبية في الشارع، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف مع وصلة الجيل الخامس من الإنترنت المتنقل 5G، وماسحات ضوئية عالية الوضوح، وكاميرات.

وتابع "سيبدأ على الفور عمل مسح في سيارة الإسعاف ويتم نقل كل تلك البيانات إلى غرفة العمليات قبل وصول المريض، ويكون التشخيص جاريا أو تم بالفعل".