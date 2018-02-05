هذا ما لا تعرفه عن برنامج "مقاتلة الغارة المشتركة"

إن الطائرات التي يجري إنتاجها في إطار برنامج مقاتلة الغارة المشتركة Joint Strike Fighter تشكل دائما تحديا من الناحية الفنية ويعد برنامج JSF طموحا للغاية، حيث يهدف إلى تطوير والاستحواذ، بهدف استبدال مجموعة واسعة من الطائرات القائمة حاليا، بما يشمل المقاتلات والطائرات الهجومية الجو-أرض وقاذفات القنابل في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وهولندا وحلفائهم، بحسب موقع "The National Interest".

يرجع تاريخ بداية البرنامج إلى أكتوبر 2001، عندما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عن فوز الطائرة المقاتلة طراز F-35، من إنتاج شركة Lockheed Martin، في مسابقة طائرات الغارة المشتركة JSF على الطائرة المقاتلة طراز X-32 من إنتاج شركة بوينغ.

بوليصة تأمين مستقبل

وتم وصف الإعلان عن فوز Lokheed Martin أنه بمثابة حصول الشركة على بوليصة تأمين مستقبل، باعتبارها الشركة المصنعة لجميع منصات الجيل الخامس من مقاتلات الولايات المتحدة.

وتشير كافة تقارير المتابعة المتخصصة إلى أن ثمار عمل Lokheed Martin التي تمثلت في إنتاج المقاتلة F-35 صادفت سلبيات منها التأخير في مواعيد التسليم، وبعض أوجه الخلل التقنية، بالإضافة إلى قصور فني غير قابل للإصلاح، وصولا إلى وتجاوزات ضخمة في التكاليف على مستوى المبلغ الإجمالي للميزانية المرصودة للمشروع أو عدد الطائرات التي تم الاتفاق على تطويرها.

فعلى الرغم من أن ميزانية برنامج F-35 كانت الأضخم من نوعها لبرنامج دفاع عسكري آنذاك، حيث قدرت تكاليفه بـ 233 مليار دولار في عام 2001، للحصول على إجمالي عدد 2,866 طائرة، فإن ما انتهى إليه البرنامج حاليا يقدر بأكثر من 391 مليار دولار، لعدد 2,457 نفاثة، أي بزيادة 158 مليار دولار وعدد 409 طائرة أقل، وفقا لبيانات صادرة عن مكتب المحاسبات الحكومي الأميركي.

سلبيات تقنية وتأخير

وعلاوة على ذلك، فإنه كان من المتوقع أصلا الهبوط الرأسي في حالات الإقلاع القصير، والذي كان مخططا أساسا أن تحققه المقاتلة F-35B لتبلغ مستويات القدرة التشغيلية الأولية المطلوبة من قوات مشاة البحرية الأميركية في عام 2010، ولكن لم تصل إلى هذه المرحلة إلا في عام 2015، أي بعد 5 سنوات تأخير.

وفي الوقت نفسه، كان من المقرر أن تكون المقاتلات من طراز F-35A التقليدي و F-35C ذات القدرات الإضافية للنقل، هي البديل لتحقيق القدرة التشغيلية الأولية مدعومة برنامج سوفت وير Block 3 في عام 2012، ولكن تم تأجيل تسليم هذه البرنامج للاختبار التشغيلي في عام 2017.

جدل الخبراء

دار جدل واسع في أوساط المحللين والخبراء حول ما إذا كانت شركة بوينغ لتؤدي بشكل أفضل من شركة لوكهيد مارتن؟ يعتبر السؤال، الذي ثار حوله الجدل، في حد ذاته طرحا محيرا ولكن وجد البعض من الخبراء أنه من الصعب الإقرار بشكل حاسم بأن بوينغ لم تكن لتواجه مشكلات مماثلة في هذا الإطار، ولكن أرجح عدد من الخبراء أن بوينغ ربما كانت لتصادف مشكلات ولكن في عناصر مختلفة ومن المرجح أن تعاطيها مع تلك القضايا سيكون مختلفا.

تعد القضية الأساسية في برنامج مقاتلة الغارة المشتركة JSF ، أنه يستهدف استبدال أنواع متعددة متخصصة بطائرة واحدة، على أمل أن تتمكن من أداء كل دور بشكل جيد على قدم المساواة. وبالتالي، يمكن التكهن بأن النتيجة، على الأرجح، ستكون على غرار ما يعظ به المثل الإنجليزي الشهير: "صاحب الصنائع السبع لا يتقن أيا منها".

تفضيل لوكهيد مارتن

ويرجع تفضيل البنتاغون لدراسة شركة لوكهيد مارتن على شركة بوينغ إلى سبب رئيسي هو أن نظام الرفع المباشر في نموذج المقاتلة X-32، الذي يستخدم محرك دفع لرفع الطائرة عند الإقلاع – يكون عرضة لحدوث خلل في الكباس. وهناك إجماع على أن هذا النوع من المحركات يعاني من هذه الظاهرة، علاوة على أن نظام إعادة التغذية بغازات العادم الساخنة إلى المحرك يتسبب في فقدان الطاقة.

وبالتالي، كان هناك أيضا تخوف وتساؤلات حول ما إذا كان المحرك سيكون قويا بما فيه الكفاية للوفاء باحتياجات التشغيل الكامل للمقاتلة F-32 – تطلب تشغيل النموذج الأولي لها أن يتم إزالة بعض أجزاء النموذج لضمان أنها ستطير. وربما لم يساعد شركة بوينغ على الفوز أيضا أنه كان سيتوجب عليها إعادة تصميم X-32 لتلبية متطلبات برنامج JSF المُعدلة، بخاصة وأن التصميم التشغيلي لـ F-32 يختلف بشكل تام عن X-32.

تعديلات بوينغ

وعلى افتراض أن بوينغ ربما تمكنت من حل مشكلة جسم الطائرة، فإنها كانت ستضطر للتعامل مع برنامج استشعار الانصهار المعقد للغاية. وعلى الأرجح كان هذا البرنامج التشغيلي سوف يتسبب في مشكلة مؤرقة أو تحديا متكررا في ظل أفضل الظروف. أما الميزة الوحيدة لشركة بوينغ فهي أنها هي التي قامت بتطوير حزمة إلكترونيات التحليق لطراز F-22، التي تقوم لوكهيد مارتن بتصنيعها، ولكن مقاتلة الغارة المشتركة JSF تعد أكثر تعقيدا بكثير.

وعموما، من المحتمل جدا أن بوينغ كانت ستواجه نفس النوع من المعوقات الفنية وتجاوز التكاليف والتأخير، كما حدث للوكهيد، إذا فازت بالمسابقة لإنتاج المقاتلة X-32.

متطلبات لطائرة عجيبة

أساءت لوكهيد إدارة برنامج F-35 إلى حد ما، ولكن متطلبات البنتاغون لطائرة عجيبة تتوافر فيها كل الاختيارات، هو ما تسبب في مشاكل البرامج. مع أي من الشركات، وكان برنامج طائرة الغارة المشتركة يكاد يعاني من نفس السلبيات مع بوينغ أو لوكهيد، ولكنها ببساطة مجرد مسألة ما هو الحد الذي تصل إليه تلك السلبيات.