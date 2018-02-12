بالصور.. طائرات ذات تصاميم غريبة ومزايا مدهشة

تختلف الطائرات بتصاميمها ومزاياها، رغم اشتراكها جميعها بعناصر أساسية في هيكل المركبة لا يمكن تغييرها أو التخلي عنها، وفقاً لقواعد هندسة الطيران.

ورغم هذه القواعد الصارمة لتصميم الطائرات، تتميز بعض المركبات بشكلها الفريد أو قدراتها الفائقة. وفي هذا السياق، استعرض موقع Liputan6 الإندونيسي قائمة #طائرات ذات تصميم غريب ومزايا مدهشة.

1. إيرباص بيلوغا

تستخدم #طائرة "إيرباص بيلوغا" Airbus Beluga لشحن مكونات مختلفة من الطائرات أثناء عملية التصميم. والاسم الأصلي لطائرة الشحن هذه "الناقلة السوبر"، ولكن تم إطلاق اسم "بيلوغا" عليها لأنها تبدو أشبه بالحوت. توجد 5 طائرات فقط من هذا الطراز الذي دخل الخدمة في عام 1994.

2. بروتيوس

حلقت طائرة "بروتيوس" Proteus الغريبة الشكل لأول مرة في عام 1998. تم تصميم هذه الطائرة لأغراض تجريبية، منها معرفة مدى جودة توصيل إشارات الاتصالات السلكية واللاسلكية. ومن المعلومات المدهشة حول طائرة Proteus أنها يمكن أن تطير على ارتفاع 60 ألف قدم، كما يمكنها أن تبقى في الجو لأكثر من 18 ساعة.

3. فيكتور

تم تصنيع طائرة "فيكتور" Victor في المقام الأول كـ"طائرة قاذفة استراتيجية"، عن طريق شركة Handley Page البريطانية للطائرات.

وأعيد استخدام الطائرة بعد تزويدها برادار وكاميرات وأجهزة استشعار أخرى لتؤدي دورها الجديد بكفاءة في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية.

4. فالكون

صّممت طائرة "فالكون" Phalcon بشكل فريد بحيث تبدو وكأن لها أنفا غريبا، وهو في الواقع "رادار". ويوفّر هذا الرادار خدمة الإنذار المبكر إذا كشف وجود طائرات أو سفن أو مركبات أخرى "غير صديقة".

5. إيروداين

تعد طائرة "إيروداين" Aerodyne التجريبية والتي تخلو من الأجنحة، أحد ابتكارات عديدة لمصمم الطائرات الألمانية ورائد الإيروديناميات، ألكسندر ليبيش. وعلى الرغم من أن الطائرة تبدو غريبة لأنها بلا أجنحة، إلا إنها نجحت في القرن الماضي في رحلاتها التجريبية بالإقلاع والهبوط عموديا. لكن، وبدون أسباب معلنة، قررت حكومة ألمانيا الغربية حينها، بعد شهر واحد من نجاح التجارب، إلغاء المشروع.