اكتشاف الخريطة الجينية للوطواط "مصاص الدماء"

إذا كنت تريد أن تعرف كيف تعيش الوطاويط مصاصة الدماء على نظام غذائي يتألف بشكل حصري من الدماء، فالإجابة بسيطة. إنها تكمن في جيناتها.

وقال علماء إنهم رسموا للمرة الأولى خريطة كاملة لجينوم الوطواط مصاص الدماء وتبين لهم أن هذه الثدييات الطائرة تتميز بعدة صفات وراثية تساعدها على العيش على مصدر غريب للغذاء لا يوفر لها ميزة غذائية ويعرضها لمخاطر الأمراض المنقولة عن طريق الدم.

وقارن الباحثون جينوم النوع الشائع من الوطواط مصاص الدماء المعروف علمياً باسم "ديسمودوس روتوندوس"، والخرائط الجينية لأنواع من الوطاويط تتغذى على الرحيق والفاكهة والحشرات واللحوم. كما فحصوا الحمض النووي الميكروبي من فضلاتها.

وهذا الوطواط والنوعان الآخران من الوطاويط المصاصة للدماء، وهما الوطواط مشعر الأرجل والوطواط أبيض الأجنحة، هي الثدييات الوحيدة على الأرض التي تتغذى على الدماء فحسب.

ويعيش النوع الشائع من الوطاويط مصاصة الدماء، وهو كائن ليلي يسكن الكهوف، في مناطق من المكسيك وأميركا الوسطى وأميركا الجنوبية. ويتغذى على دماء الماشية مثل الأبقار والخيول. ويهبط هذا الوطواط قرب فريسته تحت جنح الظلام ويسير على الأرض ثم يتغذى على الحيوان النائم مستخدماً أسنانه الحادة لاختراق الجلد ولسانه الطويل لامتصاص الدماء المتدفقة.

وحدد العلماء العناصر في الجنيوم التي تعزز استجابة الوطواط المناعية والدفاعات التي تواجه الأمراض التي تنتقل عبر الدم. كما رصدوا جينات تشارك في عملية أيض الفيتامينات والدهون والتي قد تساعد الوطواط على التعامل مع الخصائص الغذائية الفريدة لنظامه الغذائي الذي يعتمد على الدم.

وبالنسبة لبعض الناس فإن الوطاويط مصاصة الدماء هي مصدر للرعب وترتبط في الأذهان بمصاصي الدماء مثل "دراكولا".