ناسا تطلق قمرا اصطناعيا لتوقع حدوث أعاصير

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية ( #ناسا ) الخميس قمرا اصطناعيا للأرصاد الجوية من الجيل الجديد يوفر صورا عالية الوضوحية للعواصف فوق القارة الأميركية الأمر الذي سيسمح بتحسين توقعات الطقس بشكل كبير.

وأقلع الصاروخ "أطلس 5" من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا حاملا #القمر_الاصطناعي "جي او إي اس- اس".

وهو ثاني قمر من هذا النوع يطلق في إطار برنامج مشترك للناسا والوكالة الأميركية للغلاف الجوي والمحيطات (نوا).

وكان القمر الاصطناعي السابق "جي او إي اس-أر" أطلق في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وساعد في توقع حدوث أعاصير عدة ضربت منطقة الكاريبي الصيف الماضي.

وقال ستيفن فولز وهو مسؤول في وكالة نوا إن القمر "أحدث ثورة" في طريقة التعاطي مع الأرصاد الجوية.

وأوضح "هذا يعني إمكانية انقاذ المزيد من الأرواح البشرية وحصول المسؤولين المحليين على بيانات بيئية أفضل".

هذا الجيل الجديد من الأقمار الاصطناعية الذي استثمرت فيه وكالتا ناسا ونوا 11 مليار دولار سيحل مكان المجموعة الحالية من الأقمار الاصطناعية للأرصاد الجوية التي لم تشهد أي تحديث رئيسي منذ 40 عاما.

ومن المقرر إطلاق قمرين اصطناعيين إضافيين في إطار برنامج "جي او أي اس-ار" من انتاج شركة لوكهيد مارتن.