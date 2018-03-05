تعرف على اختبارات الجيش الأميركي للمجندين الشباب

منذ أسابيع صادف الجيش الأميركي مشكلة تطبيقات اللياقة البدنية على الهواتف الذكية التي شكلت خطرا، بسبب كشف خرائط الإحماء لتطبيق شركة Strava لمواقع بعض الأفراد بداخل مواقعهم العسكرية السرية أو خلال تنقلاتهم من موقع لآخر، بل إلى مقار إقامتهم.

تلك المشكلة التقنية يمكن علاجها بوسائل شتى ويمكن أن يتم منع استخدامها بالأساس فممارسة تمرينات اللياقة البدنية في الجيش الأميركي لا تحتم ارتداء سوار لقياس الخطوات والإنجاز وهو أمر مستحدث، لكن الأمر الأكثر خطورة والذي لا يمكن تخطيه بين ليلة وضحاها هو حالة القلق التي يسببها عدم اللياقة البدنية لنسبة عالية من الشباب الأميركي بما يؤشر إلى أن الولايات المتحدة لا تتحلى بالقدرة المناسبة للقتال على مستوى الأفراد، وفقا لموقع "Men’sHealth".

الشباب الأميركي

تسببت مشاكل عدم لياقة الشباب الأميركي في مشكلة للجيش الأميركي لسنوات. ووفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة Heritage، فإن أكثر من 70% من الأميركيين ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و24 غير مؤهلين للخدمة العسكرية لعدة أسباب، يأتي على رأسها مستوى اللياقة البدنية للكثيرين منهم.

وأفادت الإحصائية أن الشائع بالنسبة لأولئك، الذين يعانون من لياقة بدنية منخفضة أو سيئة، احتمالات متزايدة من التعرض سريعا للإصابات أثناء التدريب - وخاصة بين المجندين من الولايات الجنوبية في أميركا، على الرغم من كونها الولايات الأكثر تعدادا وبالتالي ترتفع أعداد المجندين منها في الجيش.

ولحل هذه المشكلة، وفقا لتقرير نشره موقع "Fayettville Observer"، يرغب الجيش الأميركي في "تغيير ثقافة اللياقة البدنية بشكل جوهري".

معايير الجاهزية

ولكن ما هي معايير الجاهزية التي تتطلبها الحالة القتالية، وما هي خطط الجيش الأميركي لحل مشاكل اللياقة البدنية؟ لمعرفة، توجه محرر موقع "Men’sHealth" بالسؤال إلى اثنين من المجندين السابقين بالجيش الأميركي وتحديدا من الفرق التي يطلق عليها اسم "رينجرز"، الذين يتلقون أقسى التدريبات العسكرية والبدنية.

يقول أدريان بوننبرغر، الذي خدم في الجيش الأميركي كضابط مشاة مؤهل بالفرقة المحمولة جوا من عام 2005 إلى 2012: "إن هناك إجماعاً بين معظم زملائي من الضباط الذين أعرفهم على أن البنية الجسمانية لشباب الجيل الحالي غير مناسبة، ولكن هذا ما اعتاد معظم الضباط على ترديده منذ قرون".

ويقول راندي كولينز، رقيب أول مؤهل "رانجر" ومدرب من الدرجة الأولى في مدرسة رانجر بالجيش الأميركي، تكمن أحد أهم أسباب تلك المشكلة في أن اختبار اللياقة البدنية للالتحاق بالخدمة العسكرية، المعروف اختصارا بـ APFT هو في حد ذاته "وسيلة تقييم سيئة". إن APFT، بوضعه الحالي، لا يزيد عن كونه مجرد أداء عدد معين من تمرينات الضغط والجلوس من الوضع راقدا والعدو لنحو 3.5 كم وعادة ما تجرى كل 6 أشهر.

ويضيف كولينز: "على الرغم من أنني أفهم السبب وراء ذلك، لكن يبقى أن APFT هي وسيلة بسيطة جدا وعفا عليها الزمن".

يقول كولينز: "عندما يبدأ مجند يبلغ من العمر 18 عاما في تلقي التدريب الأساسي، فإن الأمر يستغرق عدة أشهر ليصبح هذا الجندي في هيئة قتالية مناسبة، حيث يجب أن يتم دمج عناصر السرعة والقوة وخفة الحركة واللياقة البدنية وتدريبات التحمل واللياقة الذهنية في البرنامج التدريبي".

عيوب APFT الحالي

ويوضح مسؤولون عسكريون آخرون لموقع "Fayettville Observer" أن الجنود يتدربون في أغلب الأحوال لتخطي اختبار APFT فقط، وهو ما يؤدي إلى التعرض إلى إصابات جراء الجرعات التدريبية المفرطة ولا يؤهلهم ذلك فعليا لما يحتاجون للقيام به في القتال.

في الواقع، يشير كل من بوننبرغر وكولينز إلى أن المطالب الفعلية للاستعداد البدني للقتال لا يمكن إطلاقا الحكم عليها من خلال قدرة الفرد على أداء تمرينات الضغط والجلوس من الوضع راقدا.

ويرى بوننبرغر: "إن أهم عنصر في "اللياقة البدنية للجيش" هو القدرة على التحمل الذهني، موضحا أن "الكثير من التدريب الذي يهدف إلى إعداد الجنود والضباط الشباب هو بمثابة تكييف لهم لزيادة قدراتهم على تحمل الألم والإجهاد.

ويضيف "لا يعد إعداد جنود، بهيئة بدنية خارقة، أمرا مهما على مستوى معين. فسلاح المشاة، على سبيل المثال، يحتاج إلى جنود يستطيعون المشي بينما يحملون عتادا بأوزان ثقيلة لمسافات طويلة، ويمكنهم بعدها القيام بإطلاق النار من بندقية أو مدفع رشاش عندما يصلون إلى الهدف المراد التعامل معه".

الاختبار الجديد SRT

وفيما يبدو أن الاختبار العسكري الجديد المزمع تعميمه ربما يكون أقرب قليلا إلى هذا النهج، حيث أفاد موقع "Fayettville Observer" أن المسؤولين العسكريين يقومون حاليا بتقييم اختبار جديد، وهو اختبار استعداد الجندي، يشار له اختصارا بـSRT، ويتضمن المزيد من التدريبات القابلة للتطبيق لاختبار القدرة والجاهزية على القتال - على غرار نموذج التدريب المتقدم الذي جرى في عام 2012.

يقوم الجنود في إطار اختبار SRT بتحريك ورفع إطار من الكاوتشوك يزن حوالي 105 كغم، وسحب هيكل وهمي يزن نحو 110 كغم، وقذف كيس رمال عبر جدار بارتفاع مترين وربع المتر، ووضع أكياس الرمل في صفوف، بالإضافة إلى الجري لمسافة 2.5 كم، بينما يرتدون كامل الزي العسكري والدروع الواقية لكامل الجسم.

انتقادات لـ SRT

ولكن يعرب كولينز عن عدم اقتناعه بأن وضع معايير تعسفية ستكون أفضل طريقة لتقييم الاستعداد القتالي، مشيرا إلى أن SRT سيتطلب معدات متخصصة – وأنه لا يتوافر في كل قاعدة عسكرية إطارات كاوتشوك تزن تبلغ قيمتها 105 كغم- وأن بعض التمارين قد تعرض الجنود لمزيد من الإصابات.

ويشرح وجهة نظره قائلا: "لا توجد طريقة لإعداد الجندي وتأهيله للظروف القتالية سوى القتال نفسه"، موضحا : "لا يمكن لجندي أن يتسلق حائطا مرتفعا بينما يحمل على ظهره كل سلاحه وعتاده عقب السير في دورية لمدة 30 ساعة دون أن ينام ما لم يكن يعيش تلك اللحظة وأن ينجح في ذلك ليبقى على قيد الحياة."

ويختتم بقوله: ربما يساعد التدريب والإعداد على الاقتراب من تلك الحالة البدنية، ولكن ليس بنسبة 100% على الإطلاق".