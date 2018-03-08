فيديو.. جرب بنفسك ركوب سيارة ذاتية القيادة

أصدرت شركة Waymo لإنتاج السيارات ذاتية القيادة والتابعة لشركة Alphabet، مقطع فيديو جديداً يهدف إلى تعريف الجمهور بكل ما تراه السيارة ذاتية القيادة أثناء تحركها على الطرقات.

وبحسب موقع "Futurism"، يحمل مقطع الفيديو عنوان Waymo 360° experience، وتعني "تجربة وايمو بزوايا 360 درجة"، يستخدم الفيديو لقطات والبيانات في الوقت الحقيقي لجولة قامت بها مركبة Chrysler Pacifica حول فينيكس بولاية أريزونا، لإطلاع المشاهدين على المعلومات التي تقوم سيارة "وايمو" ذاتية القيادة بجمعها باستخدام نظام LiDAR وجهاز رادار والكاميرات.

وكما يوحي عنوان مقطع الفيديو، فإنه يمكن للمشاهدين تدوير وجهة اللقطات بزوايا 360 درجة لمشاهدة كل الجوانب والاتجاهات أثناء تشغيل المقطع.

ويمكن تشغيل الفيديو بواسطة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، والأجهزة المحمولة، وكذلك تطبيق الواقع الافتراضي.

بالنسبة للكثيرين، سيكون الفيديو أول تجربة لهم كركاب في #سيارة_ذاتية_القيادة. وبطبيعة الحال، إنها لن تحاكي التجربة الواقع الحقيقي بالضبط، ولكنها تقدم أقرب تصورات متاحة حتى تاريخ إطلاق خدمة "وايمو" للمشاركة في الانتقالات في وقت لاحق من هذا العام.

وفي منشور على منصة "Medium"، تشرح شركة "وايمو" أن الفيديو بأسلوب تصوير 360 درجة، يهدف إلى مساعدة المشاهدين على فهم تجربة السيارة ذاتية القيادة وتجعلهم يشعرون بمزيد من الراحة بشأن فكرة التخلي عن التحكم في عجلة القيادة.

وكشفت الأبحاث المنشورة في شهر يناير أنه مازال هناك أعداد قليلة لا تتقبل فكرة السيارات ذاتية القيادة. وبالتالي بدأ أسطول سيارات " #وايمو" ذاتية القيادة، اعتبارا من الشهر الماضي، مسيرة قطع خلالها 8 ملايين كم في 25 مدينة أميركية. ومر الأسطول عبر مختلف التضاريس والظروف الجوية، بما في ذلك الشوارع الثلجية في ميشيغان، والتلال الشديدة الانحدار في سان فرانسيسكو، والأجواء الصحراوية في غريتر فونيكس. كما قطع الأسطول في المحاكاة الافتراضية، التي جرت في العام الماضي، 4.35 مليار كم.

وتأتي حملات التوعية والتعريف التي تنظمها شركة "وايمو" لإقناع المستهلكين بأن السيارات ذاتية القيادة آمنة تماما ويمكن أن تفيد المجتمع. ومن المتوقع، أن تحذو شركات مثل أبل، تسلا، وأوبر حذوها، إذا كانوا يرغبون في الترويج لسياراتهم ذاتية القيادة.

وربما تكون مسألة وقت فقط حتى يقبل المشترون على اقتناء سيارات ذاتية القيادة، سواء بسبب حوافز معينة، أو لأن تواجد تلك السيارات ذاتية القيادة في كل مكان سيجعل استخدامها أمرا حتميا ولا مفر منه. ويبدو أن نائب الرئيس السابق لشركة جنرال موتورز بوب لوتز يؤيد الرأي الأخير، ويرى أن عمر السيارات التقليدية يشارف على نهايته.