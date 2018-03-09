"قاذفة القرن" الأكثر تطوراً.. تتخطى التحديات الفنية

تجري على قدم وساق الاستعدادات لاختبار الطائرة الشبح طراز B-21 Raider، وهي قاذفة قنابل ثقيلة، تم تطويرها بواسطة شركة Northrop Grumman، في إطار برنامج ضخم للقاذفات بعيدة المدى يعرف اختصارا باسم LRS-B، لتصنيع قاذفات شبحية تستطيع حملة أسلحة تقليدية أو نووية حرارية.

وعلى الرغم مما تواتر من أنباء عن حدوث سلسلة من "المشاكل الفنية" للطائرة B-21 تحديدا في المحركات والأجنحة، بالإضافة إلى مشكلة تدفق الهواء، أكد رئيس اللجنة الفرعية للخدمات العسكرية بالكونغرس، النائب روب ويتمان، أن الطائرة القاذفة B-21 تمضي قدما على الطريق إلى حد كبير، معربا عن إشادته بالجهود المكثفة التي تقوم بها الشركة المصنعة، والشركات المتعاونة معها، لإيجاد حلولا سريعة لمشكلات التصميم المبكرة وتخطي التحديات التي تصادفها القاذفة الشبحية.

وأضاف ويتمان، الذي يشرف على طائرة B-21، في تصريحات للصحفيين بعد خطاب ألقاه في مؤتمر McAleese/Credit Suisse للدفاع، الذي عُقد في واشنطن الأسبوع الجاري: "إنها طائرة استثنائية معقدة." موضحا أنه لا توجد لديه شكوك بشأن كفاءتها وأن الأمر يتعلق بكيفية معالجة ما يطرأ من مشاكل فنية.

تكاليف إضافية 21.4 مليار دولار

جاءت تعليقات ويتمان وسط أجواء من السرية الشديدة المحيطة بـ B-21، التي تم التخطيط لشراء القوات الأميركية لما لا يقل عن 100 طائرة بسعر 550 مليون دولار لكل نسخة في عام 2010. كما يجري تنفيذ مرحلة التطوير الهندسي والتصنيع بموجب عقد منفصل بتكلفة إضافية يقدر بنحو 21.4 مليار دولار، وفقا لموقع " Defense News"

قاعدة إدواردز الجوية

تأتي تلك التصريحات، في أعقاب ما أعلنه جنرال كارل شايفر قائد جناح الاختبار 412 في قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا، وفقا لموقع "The Drive" بشكل واضح وحاسم حول موقع اختبار الطائرة B-21 قائلا:"لأول مرة على الإطلاق، أود أن أعلن للجمهور أن الطائرة B-21 سيتم اختبارها في قاعدة إدواردز للقوات الجوية في المستقبل القريب".

ولفت شايفر إلى أن فريق العمل بقاعدة إدواردز الجوية يعمل على سرعة إنجاز مهام وتجهيزات البنية التحتية والموظفين اللازمين لدعم مبادرة اختبار B-21، سواء على الأرض أو في الجو.

وأشار جنرال شايفر إلى أنه تم نقل وحدات اختبار قاذفات القنابل من طراز B-52 و B-1 التابعة للقوات الجوية الأميركية إلى ساحة خدمات الطيران الرئيسية، وتم إخلاء القطاع الجنوبي من القاعدة، حيث يتوقع استضافة برنامج اختبار قاذفات B-21 إلى جانب وحدة اختبار طائرات B-2 Spirit.

اختبارات لعشرات الأعوام

وبعيدا عن الاختبار الأولي للرحلات الجوية، الذي تنتقل بمقتضاه قاذفة القنابل الجديدة إلى مرحلة تالية لاختبار وتقييم تشغيلي، مع الحد الأدنى المطلوب لعدد 100 طائرة، تعد أكثر قدرة ومرونة بكثير من قاذفة القنابل التقليدية، والتي ستضم أسلحة جديدة كليا، فمن المرجح أن يستمر الاختبار في القاعدة لعقود بعد دخول الطائرة الأولي إلى الخدمة.

أكثر من 100 مليار دولار

وعلاوة على خطط التجارب والاختبارات للقاذفة B-21 في قاعدة إدواردزالجوية، أجرت شركة نورثروب غرومان توسعات على مرافقها تقدر ب300 ألف متر مربع، وتم توظيف قوى عاملة يقترب عددها من 2000 شخص في المصنع 42 في بالمديل بكاليفورنيا، والذي يقع على مسافة 32 كم فقط إلى الجنوب الغربي من قاعدة إدواردز الجوية.

ويتوقع الخبراء أن يتكلف برنامج الطائرة، التي تعد واحدة من أكبر قصص الطيران والتكنولوجيا في العصر الحديث، ما يقرب من 100 مليار دولار، وربما أكثر من ذلك بكثير، إذا قررت القوات الجوية الأميركية شراء وحدات إضافية من B-21 Raider الأكثر تطورا في العالم والتي يبدأ دخولها التدريجي للخدمة اعتبارا من منتصف عشرينات القرن الحالي وحتى منتصف الثلاثينات.