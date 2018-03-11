فيديو.. هذا ما سيحدث للأرض والبشر خلال 10 آلاف سنة

أغلبنا يعلم ما جرى في #ماضي_الأرض، منذ عصر الديناصورات إلى اليوم. وحتى لو أن هذه المعلومات كانت ضئيلة، فهي موجودة على الأقل في المراجع والإنترنت. ولكن ماذا عن المستقبل، ما الذي يمكن أن يحصل خلال آلاف السنين القادمة؟

هذا الفيديو من إنتاج Mind Warehouse يحاول أن يصوّر لنا مستقبل كوكبنا خلال 10 آلاف سنة، ليعطينا صورة عن شكل الحياة المستقبلية.

- خلال عام 2019، أي في المستقبل القريب جداً، سوف يظهر بلد جديد على خارطة #العالم بالمحيط الهادئ، وهو بلد "بوغانفيل" الذي يشكل جزيرة هي جزء من بابوا غينيا الجديدة. وفي العام نفسه يتوقع أن تكون كالدونيا التابعة لفرنسا الواقعة جنوب غربي المحيط الهادئ، بلداً مستقلاً.

- في عام 2020، سوف يكتمل أطول مبني في العالم بالمملكة العربية السعودية في جدة، حيث إن المبنى الأطول الآن يوجد في دبي بالإمارات (برج خليفة). وسوف يبلغ طول برج جدة كيلومترا. وخلال العام نفسه سوف يفتتح أول فندق خارج الأرض، لزوار #الفضاء من غير الرواد المحترفين.

- في عام 2024، سوف تقوم شركة "أسبيس أكس" بإرسال أول مركبة إلى المريخ، وخلال عقدين سوف تبدأ مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر.

- في 2025، سوف يصبح سكان العالم 8 مليارات شخص، وبحلول 2050 سوف يصبحون 10 مليارات.

- في 2026، سيكتمل إنشاء كنيسة ساغرادا فاميليا في برشلونة، التي بدأ بناؤها عام 1883. والمشكلة الكبيرة التي واجهها إنشاء الكنيسة هذه هو أنها تتطلب دعامات خاصة من الحجر، مما يستغرق زمناً طويلاً. وباكتمال الإنشاء سيكون متاحاً زيارة هذه الكنيسة وإلقاء نظرة عليها من الداخل بشكلها الجديد.

- في 2028، سوف تصبح مدينة فينيسيا الإيطالية (البندقية) غير صالحة للعيش، وهذا لا يعني أن المدينة سوف تغرق، لكن مستويات مياه البحر سوف ترتفع بما يهدد العيش بالمدينة.

- في 2029، سيقترب الكويكب "أبوفيس" من الأرض بمسافة 23859 ميلا، مما قد يقود لاصطدامه بكوكبنا.

- في 2033، سوف تصل أول بعثة بشرية علمية إلى المريخ باعتباره أقرب الكواكب التي قد يكون من الممكن العيش عليها بعد الأرض، للتأكيد على إمكانية الحياة هناك.

- في 2036، سوف ترسل لأول مرة مركبة فضائية لاستكشاف نظام "ألفا قنطورس" الذي يعتبر أقرب نظام نجمي إلى الشمس. لكنها سوف تتطلب خمس سنوات لكي تؤكد وصولها الناجح إلى أقرب نجم للشمس.

- في 2040، سوف تبدأ أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بالعمل وذلك بجنوب فرنسا، والتي بدأ إنشاؤها عام 2007 وهي الأكثر أماناً في العالم.

- في 2048، سوف يكون من الممكن لأول مرة استغلال المعادن في القارة المتجمدة الجنوبية والمعروفة أيضاً باسم "أنتارتيكا"، حيث تمنع اتفاقيات حالية ذلك، كما أن المنطقة محرم فيها التجارب النووية.

- في 2050، يعتقد العلماء بأن الاستعمار الحقيقي للبشر لكوكب المريخ سوف يكون قد بدأ فعلياً. وقبل هذا التاريخ، هناك العديد من المشاكل المعقدة التي يجب حلها لتحقيق ذلك.

فوضى المناخ وحروب المستقبل

- بحلول عام 2100 سوف تسود فوضى في المناخ على #الأرض، وسوف ترتفع درجة الحرارة ومعدلات الأمراض كذلك، وتزيد احتمالات الحروب الضارية وسوف تبرز مشاكل المياه كواحدة من أسباب النزاعات الرئيسية. كذلك سوف تزيد معدلات حرائق الغابات. والسبب في كل ذلك هو ثاني أكسيد الكربون الذي سيتضاعف بسبب الصناعات. ولن تقل درجة الحرارة وقتها في القدس عن 45 درجة مئوية.

- مع عام 3000 سوف ترتفع الحرارة ليس أقل من 15 درجة مئوية. كما سيرتفع مستوى سطح البحر لأكثر من 36 قدما، مما سوف يتسبب في غرق مدينة كلندن والكثير من مناطق العالم، ونتيجة لذلك سوف يفقد ملايين البشر مساكنهم، كما سوف تكون الحياة البحرية مهددة تماماً بالفناء.

التخاطر بين البشر ونهاية العملات واللغات

- في الفترة من سنة 4000 إلى 5000 ومع الارتفاع الكبير المتوقّع في عدد البشر، فإن استهلاك الموارد سوف يتضاعف كثيراً، وحتى مع نجاح العلماء في نقل البشر لكواكب أخرى، فقد يصبح صعباً بناء المزيد من المصانع على الأرض أو زراعة الأشجار، وسوف يتجه البشر لإنشاء المزارع البحرية التي سوف تنتج الطحالب كطعام للبشر وأيضا كوقود. من ناحية أخرى، سوف يؤدي التطور العلمي إلى أن يصبح التخاطر بين #البشر حقيقة واقعية، وسوف يكون ممكناً نقل الأفكار عبر الأدمغة لمسافات بعيدة. كذلك سوف يكون متاحاً عبر العلم "إنتاج" بشر يتمتعون ذكاء عالي جداً عبر التحكم في الجينات، ما يتيح أنشاء مقاومة كبيرة للأمراض وتواصل للإنسان مباشرة مع الحواسيب، وسيعالج الجسم نفسه بنفسه.

- بحلول سنة 5000 سوف تمحى حواجز العملات واللغات، حيث سوف يكون البشر أقرب لفهم بعضهم أكثر من أي فترة تاريخية سابقة، وذلك عبر التكنولوجيا. وستقل عدد اللغات المستخدمة في العالم، كما ستكون هناك عملة إلكترونية موحدة لكل العالم.

الأجساد الذكية وتعطل وظائف الأطراف البشرية

- من عام 7000 إلى 8000 رغم كل ما يحدث من تطور وتغييرات ضخمة، فإن هناك أموراً لن تتغير أبداً، فالأرض سوف تستمر في الدوران حول نفسها، لكن سوف تحدث بعض التغيرات مثل تباعد الأقمار الاصطناعية عن مساراتها الحالية، والمهم أن البشر سوف يكون لهم ذكاء نادر، وفقدان الأعضاء لن يصبح مشكلة إذ يمكن تعويضها بأجهزة دقيقة جداً. وسوف تكون هناك لغات ومبان ذكية كذلك، ولن يحتاج الإنسان في أغلب الظروف لاستخدام أطرافه فسوف يقوم الذكاء الاصطناعي من حوله بفعل كل شيء تقريباً، حيث سيكتفي الإنسان بإصدار الأوامر والإشارات.

- مع عام 10000 إلى 20000 لا أحد سيكون قادراً على التوقع بثقة تامة ما الذي سوف يجري في الأرض، لكن العلماء يشيرون إلى أن سكان الأرض قد يصبحون جيوشا من الروبوتات، يعيشون في كوكب نظيف يسكنه بشر يعمرون لسنين طويلة، وسوف تختفي الأمراض تماما، وسيكون السفر متاحا عبر مصاعد فضائية إلى الكواكب الأخرى.

وللتذكر، بإن كل ما سبق هو مجرد تصورات من علماء، بعضها مبني على مشاريع حالية يتوقع انتهاؤها قريباً، والبعض الآخر مجرد توقعات.