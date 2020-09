واشنطن تعجل بإنتاج مركبة متطورة لمواجهة روسيا والصين

يجري حالياً تسريع وتيرة إنتاج نماذج أولية للمركبة القتالية من الجيل القادم المعروفة اختصارا بـNGCV، والتي من المقرر أن يتم تمويل مراحل تطويرها حسب مواصفات #الجيش_الأميركي، بموجب وثائق ميزانية الخدمات العسكرية للعام المالي 2019.

وصرح وزير الجيش الأميركي مارك إسبر للصحافيين في البنتاغون قائلا: "إن هناك رغبة في تطوير الكثير من المعدات مثل المركبة NGCV. ولا يمكننا (الجيش الأميركي) الانتظار 15 عاماً. يجب علينا المضي قدما لأنني أبحث في استراتيجية الدفاع القومي، وأنا أنظر إلى بعض البلدان وأعرف أنه يجب أن أذهب إلى هناك عاجلاً ".

سباق التسلح

وتعطي #استراتيجية_الدفاع الوطني، التي صدرت في منتصف فبراير، الأولوية لضمان بقاء الولايات المتحدة متفوقة على كل من #روسيا و #الصين بشكل خاص.

ووقع اختيار اللجان المختصة بالجيش الأميركي على المركبة NGCV باعتبارها من أولويات التحديث الـ6 الأولى، التي سيتم دعمها في ظل القيادة المستقبلية للخدمات الجديدة والمتوقع وصول بعض منها إلى قدرة تشغيلية أولية خلال صيف 2018.

وتم بالفعل تشكيل فريق متعدد المهام ليتولى على وجه التحديد تطوير المركبة NGCV. كما كان قد بدأت بالفعل تنفيذ خطوات خطة لتلبية كافة الاحتياجات المطلوبة لتطوير المركبة القتالية، ودخولها الخدمة في تاريخ مبدئي أولي في عام 2035، حيث ستحل محل المركبة القتالية Bradley و #دبابة Abrams.

كوكبة من الشركات

إلا أن السبب، الذي فرض تعديل الخطط الزمنية وتسريع وتيرة إنتاج النماذج الأولية، هو قرار الجيش الأميركي بضرورة الحصول على المركبة في وقت مبكر عن التاريخ السابق تحديده. وقامت اللجان المختصة في الجيش بإرساء مهمة النماذج الأولية على فريق يتكون من عدد من الشركات بقيادة SAIC، بالإضافة إلى شركة Lockheed Martin و Moog Inc. وGS Engineering, Inc. و Hodges Transportation Inc. وRoush Industries في أكتوبر 2017.

كما يقدم مركز التطوير الهندسي بالجيش الأميركي، المعروف اختصارا باسم TARDEC، كل الدعم المطلوب لإنجاز المشروع في أسرع وقت.

وتبلغ قيمة عقد إنتاج المركبة NGCV 700 مليون دولار خلال فترة أداء على مدى 7 سنوات تثمر عن تصنيع نموذجين أوليين بحلول 30 سبتمبر 2022. ومع ذلك، تظهر وثائق ميزانية السنة المالية 2019 رغبة الجيش الأميركي في تسريع خطوات إعداد النماذج الأولية بحيث يمكن تسليم النموذج الأولي الحالي في عام 2020 وأن يتم تسليم النموذج الأولي الثاني في الربع الأول من العام المالي 2021.

مخصصات إضافية

ومن أجل تحقيق التعديلات وتلبية متطلبات الجيش الأميركي، تم ضخ تمويل إضافي لمهام إعداد النماذج الأولية لمركبة القتال للمشاة لاستيعاب تبعات التعجيل بتنفيذ مراحل التصنيع للنماذج الأولية، حيث تم زيادة الميزانية المخصصة للإنفاق على المشروع من 32.7 مليون دولار إلى 119.4 مليون دولار.

أيضا، تقرر تخصيص مبلغ 207.4 مليون دولار للإنفاق على أعمال التطوير خلال الأعوام المالية 2019 إلى 2022 واستكمال مراحل إنتاج النماذج الأولية وتطوير مركبة القتال للمشاة، بزيادة 31.3 مليون دولار عن التقديرات المدرجة بميزانية العام المالي 2018 لنفس الفترة الزمنية.

معايير فنية

ومن المقرر أن يقوم الفريق متعدد المهام، التابع لمركز TARDEC ومكتب إدارة مشروع المركبة NGCV بإعداد تقارير لشرح مفهوم التطوير المطلوب لتحسين المركبة المزمع إنتاج نماذجها الأولية بما يشمل عناصر "مرونة فائقة في الحركة والتنقل، وقدرات الدفاع والحماية المتطورة ومزايا قتالية هجومية فتاكة، بالإضافة إلى إمكانيات التكيف مع الظروف والبيئات المحيطة المتنوعة من خلال معدات الرصد وأجهزة الاستشعار، وبعض عناصر القيادة الذاتية.

وأشار وزير الجيش الأميركي إسبر إلى أنه بالإضافة إلى تعجيل مراحل إنتاج نماذج المركبة NGCV، يسعى الجيش إلى تسريع أي جدول زمني ضمن قائمة أولوياته الـ6 عندما يكون الأمر متاحا.

ووفقًا لوثائق مخصصات العام المالي 2019، فمن المتوقع أن يراعى تركيز الجهود على سرعة تنفيذ مشروعات النماذج الأولية للأولويات، حسب ترتيب إنجازها أولا بأول، بما يشمل النموذجين الأوليين للطائرات المتطورة متعددة المهام وذات ميزة الإقلاع العامودي، كما يُتوقع الانتهاء من تطوير نظارات رؤية ليلية جديدة معززة وجهاز استقبال مدعم بـGPS ومحسن لاستخدامات النظم الدفاعية المستقبلية، على حد سواء.