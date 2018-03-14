شاهد.. مواصفات أسرع سيارة كهربائية في العالم

أزاحت شركة "ريماك" الكرواتية الستار عن سيارة كهربائية فائقة السرعة "هايبر كار"، تعمل بمحرك قوته 1914 حصان يحقق "معدل تسارع" غير مسبوق.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن ريماك إنه يمكن القول إن الإصدار الثاني من النموذج المبتكر، والذي يشار إليه اختصارا بـ"C_Two"، يمكن أن ينطلق من وضعية الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في خلال 1.85 ثانية فقط وتحقق سرعة قصوى 420 كم /ساعة.

وإذا ما تأكدت صحة ادعاء الشركة، فإن تلك المواصفات ستجعل منها أسرع سيارة كهربائية في العالم، بل وأسرع من سيارة الجيل التالي "Tesla Roadster"، التي تنطلق من وضعية الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 1.9 ثانية.

شهد معرض #جنيف للسيارات في #سويسرا أول ظهور لسيارة ريماك "C_Two"، التي تأتي في أعقاب نموذج One_C ذات قوة الـ1073 حصان الذي تم إطلاقه في عام 2012.

ووفقا لما أعلنته شركة #ريماك فإنه علاوة على مزايا السرعة الخارقة، تم تزويد الإصدار الجديد ببطارية تبلغ قوتها 120 كيلووات/ساعة، مما يمنح السيارة مدى حركة يصل إلى 640 كم، وهو ضعف مدى معظم السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وتدعي ريماك أن بطارية C_Two تعمل بطاقة 7 ملايين خلية ليثيوم، ويمكن شحن حتى نسبة 80٪ خلال 30 دقيقة فقط من شبكة ريماك لمحطات الشحن.

تم تجهيز السيارة C_Two بتقنية بصمة الوجه كي يتمكن السائق من تشغيلها بمجرد نظرة عين، فضلا عن قدرات قيادة ذاتية من المستوى 4، بفضل تجهيزات مجموعة أجهزة استشعار تتألف من عدد 8 كاميرات، و2 جهاز LiDAR و6 أجهزة رادار و12 جهاز ماسح بالموجات فوق الصوتية.

تخطط شركة ريماك لإنتاج عدد 150 سيارة من طراز C_Two ، رغم أن إنتاج النسخة السابقة C_One لم يزد عن 8 سيارات، بيعت الواحدة منها بمبلغ 1,200,000 دولار.