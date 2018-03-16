بندقية بتصميم أميركي وصناعة ألمانية تفضلها قوات النخبة

تعتبر #البندقية_HK417، من إنتاج شركة Heckler & Koch الألمانية، في الأساس نسخة مكبرة من بندقية الهجوم الناجحة HK416، المصنعة بمواصفات تطابق ذخيرة ناتو القياسية عيار 51X7.62ْ مم. ويمكن اعتبار البندقية HK417 استمرارا لبندقية المعارك ذائعة الصيت Heckler & Koch G3، التي استخدمها أكثر من 75 دولة حول العالم. أزيح الستار للمرة الأولى عن HK417 عام 2005، بحسب موقع " military-today".

21 دولة

ويستخدم الجيش الألماني إصدارات هذه البندقية من طراز G27 و G28. كما توجد البندقية القتالية HK417 في الخدمة حاليا بجيوش ما يقرب من 20 دولة أخرى، وبشكل رئيسي يقوم باستخدامها رجال وحدات النخبة العسكرية، والقوات الخاصة لإنفاذ القانون.

إن البندقية HK417، التي تعمل بالغاز، سلاح انتقائي ترجع أصوله إلى سلاح الـColt M4 carbine، الذي يستخدمه الجيش الأميركي على نطاق واسع.

تصميم أميركي

أما الإصدار السابق، وهى البندقية HK416، فتعتبر نسخة محسنة من M4، ولكن قامت شركة هيكلر و كوخ بإدخال تعديلات عليها وصنعتها بشكل مستقل.

تشبه الأجزاء الداخلية للبندقية HK417 الأسلحة، التي قام بتصميمها "يوجين موريسون ستونر"، مصمم الأسلحة الشهير بالجيش الأميركي، مثل M16، ومع ذلك فإنها تستخدم نظام مكبس الغاز، الحاصل على براءة اختراع، والمستمد من بندقية الغاز H&K G36 الهجومية، والتي تعتبر أكثر موثوقية.

أيضا تم تكبير جميع الأجزاء العاملة من HK416، ليتناسب الإصدار الجديد مع الذخيرة عيار X517.62 ملم الأكبر.

المدى والدقة

تتميز #البنادق_الهجومية HK417 بنطاق طويل المدى ودقة عالية، ولكن مع زيادة الوزن وانخفاض معدل النيران، وانخفاض قدرة استيعاب الذخيرة بالمقارنة مع الإصدار السابق.

اختيار القوات الخاصة

نظرًا لطول مداها ودقتها الجيدة، تستخدم البندقية HK417 في أغلب الأحوال لدور محدد السرعة. وهناك أيضا إصدارات من البندقية HK417 ذات براميل أقصر، حيث تتوافر 3 نماذج بأطوال مختلفة للبرميل. وتفضل القوات الخاصة عموما استخدام تلك البنادق لأنها أكثر إحكاما، وتكون مميّزة بقوة ذخيرة عيار 1x5 7.62 ملم مع قدرة أكبر على الاختراق.

خزنة طلقات شفافة

يحتوي محدد وضعية إطلاق النيران على 3 اختيارات هي "safe" أمن وشبه أتوماتيكي "semi-auto" و أتوماتيكي "full"، بما يعطي أريحية في الاستخدام بحسب متطلبات كل مهمة.

وتتم تغذية بندقية المعركة من خزنات سعة 20 دفعة. وتقدم الخزنات الشفافة ميزة سهولة متابعة عدد الدفعات المتبقية. ويمكن تركيب خزنة طبلة 50 دفعة للبندقية HK417، التي تستخدم على مدفع رشاش طراز HK21E. تعطي إمكانية استخدام تلك الخزنات للبندقية في مهام الدعم وتطبيقات النار المستدامة. كما تتوفر إصدارات لدقة النشان من HK417 مع خزنات أصغر من 10 جولات.

يتم تزويد البندقية بكعب تلسكوبي قابل للتعديل حسب الاختيار بين 6 أطوال مختلفة من السحب.

مزايا رؤية متنوعة

تأتي HK417 بمنظار له ميزة تعديل قوة العدسة، بالإضافة لمداخل تثبيت إضافية لمزيد من نظارات الرؤية ذات المدى المتنوع والرؤية الليلية.

ملحقات متعددة.

ويمكن تركيب في الجوانب الأربعة من المقدمة، قاذفة قنابل يدوية بحجم 40 ملم، و حامل ثنائي القاعدة، ومقبض للحمل العامودي، ومؤشرات نيشان بالليزر، وكاتم للصوت أو غيرها من الملحقات حسب الاحتياجات وطبيعة كل مهمة.