تعرف على الشاحنة العسكرية رقم 1 على مستوى لعالم

ما هي أفضل شاحنات عسكرية على مستوى العالم؟ ولماذا؟ يوجد المئات والآلاف من مختلف نماذج الشاحنات، التي يتم استخدامها في الخدمة العسكرية. كما أن هناك عشرات التصميمات المخصصة لاستخدامات تجارية، والتي أعيد طلاؤها بألوان عسكرية، إلا أن البعض الآخر يكون مركبات تكتيكية تم إنتاجها وتصميمها خصيصا للاستخدام العسكري. تتلخص الأدوار الرئيسية للشاحنات العسكرية هي حمل الجنود والإمدادات.

بحسب تصنيف تم نشره موقع "Military-today"،يعتبر العامل الرئيسي للمفاضلة بين مركبة عسكرية وأخرى هو السنوات التي استمر فيها إنتاج التصميم الأساسي، دون تغييرات كبيرة، وكذلك مجموعة من العناصر مثل السعة والحمولة والقدرة على التنقل عبر الظروف التضاريسية المختلفة وعدد الوحدات التي تم تصنيعها من هذه المركبات.

وتأتى مركبة عسكرية من إنتاج شركة مرسيدس-بنز الألمانية على رأس قائمة أفضل 10 شاحنات في خدمة جيوش العالم فقط، حيث لا يشمل التصنيف أي شاحنات يجري تطويرها حاليا أو لم تتلق أية طلبات إنتاج.

لقد تم تصميم أول سيارة مرسيدس بنز من طراز Unimog، يونيموغ هي اختصار لـ"ذات الموتور العالمي جيرات"، في عام 1946. وتم الكشف عن أول نماذج أولية في عام 1948. ومنذ ذلك الحين تم توسيع مدى مجموعة Unimog، لتشمل عائلة من الشاحنات ذات الدفع الرباعي مع حمولات على الطرق الوعرة تتراوح بين 7500 و1250 كغم، وهي متاحة للتطبيقات العسكرية والمدنية على حد سواء. وتم تصدير الشاحنات Unimog إلى جميع أنحاء العالم، كما أن هناك خط إنتاج لتلك العائلة في أستراليا. وتجري استخدامها في 30 دولة على الأقل.

وعلى مر السنين، على الرغم من إدخال تعديلات وتحسينات على الشاحنات، ولكن تم الاحتفاظ بالتصميم الأساسي بثبات. وتعتبر جميع الإصدارات من المركبة Unimog قوية وفعالة علاوة على قدرات أداء ممتازة عبر البلاد.

تتميز شاحنات مرسيدس-بنز من طراز Unimog بتنوع قواعد العجلات وقدرات المحرك ومخرجاته وأبعاد منطقة الحمولة بالإضافة إلى العديد من المتغيرات الأخرى، لضمان تلبية Unimog لأي متطلبات لوجيستية عسكرية.

وتستخدم هذه الشاحنات كحاملات للجنود، وسيارات إسعاف، وناقلات معدات، ومركبات قيادة، والعديد من الأدوار المتخصصة الأخرى. كما تستخدم الــUnimog كجرارات للمدفعية الخفيفة.

وتعد الشاحنات العسكرية Unimog تقليدية بشكل تام من حيث التصميم، وتعمل جميع محركاتها بنظام الديزل. وتستطيع تلك الشاحنات العمل على الطرق الوعرة، وفي المياه العميقة، والأراضي الموحلة أو المغطاة بالجليد، بالإضافة إلى توافر كمالية اختيارية لنظام مركزي لتزويد الإطارات بالهواء.

توجد إصدارات عديدة من Unimog ذات أطوال مختلفة لقاعدة العجلات وقدرات متصاعدة للحمولة، بل ويوجد منها طراز سداسي الدفع x66.

ويستخدم عدد من المركبات المدرعة المكونات الميكانيكية للشاحنة Unimog، منها مركبات"Aravis" و"Dingo I" و"Dingo II" و"Mamba" المضادة للألغام وحاملات الأفراد المدرعة "Condor" و"AV-VBL".

ويمكن لمحبي تلك الشاحنة Unimog اقتناء واحدة من الكثير من النسخ العسكرية القديمة المتاحة للبيع لغرض الاستخدامات المدنية.